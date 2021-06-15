В Плейстоценовый парк на севере Якутии завезли верблюдов и коз

В Плейстоценовый парк, расположенный в Нижнеколымском районе Якутии, завезли десять верблюдов калмыцкой породы и 37 коз оренбургской пуховой породы.

Животным из южных степей предстоит осваиваться у побережья Северного Ледовитого океана. Ученые намерены воссоздать здесь ландшафты, характерные для доисторических времен, когда на этих территориях жили мамонты.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, переселенцев осмотрели специалисты государственной ветеринарной службы Нижнеколымского района. Ветеринары провели также необходимую профилактическую обработку животных и другие карантинные мероприятия.

На данный момент парк имеет общую огороженную площадь в 20 квадратных километров и является домом для девяти видов крупных травоядных животных. Это северные олени, якутские лошади, лоси, степные бизоны, зубры, овцебыки, яки, калмыцкие коровы и овцы. Плейстоценовый парк - это масштабный проект, целью которого является создание высокопродуктивной экосистемы, схожей по своим принципам с экосистемой мамонтовых степей. Как считают ученые, благодаря большому количеству травоядных животных, утаптывающих зимой снег и удобряющих территорию, арктические мхи здесь будут естественным образом заменены травянистой растительностью. И этот процесс уже можно наблюдать.

В более крупных масштабах, по мнению организатора парка Сергея Зимова и продолжателя его дела Никиты Зимова, подобный эксперимент позволил бы значительно сдержать таяние многолетней мерзлоты.