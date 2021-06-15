В Плейстоценовый парк на севере Якутии завезли верблюдов и коз

Новости

У пенсионерки украли почти три миллиона рублей 11:37
Оперштаб: Еще 3045 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:35
Госдума вернула ограничения в работе из-за COVID-19 11:34
В Москве мошенница подменила часы за 800 тысяч рублей на подделку 11:31
Москвич забыл в такси миллион рублей 11:21
Мясников рассказал, как защититься во время новой волны COVID-19 11:17
Минск: Графические пейзажи возвращают к наследию Пушкина 11:11
Самолет до Москвы экстренно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира 11:08
Рогозин: Ни одна страна в одиночку не сможет создать систему защиты Земли 11:05
Сбербанк рассказал, кто покупает индивидуальные дома в ипотеку 11:00
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски 11:00
Депутат бундестага назвал требование Украины по "Северному потоку-2" чушью 10:50
В США погибла актриса из "Клиент всегда мертв" Лиза Бейнс 10:47
Песков: Путин по-прежнему планирует лично принять участие в съезде "ЕР" 10:37
Рейс Тюмень - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт из-за неполадки 10:23
Мишустин прибыл в Пятигорск с рабочим визитом 10:23
Россиянам назвали стоимость путешествия в Сочи семьей на машине 10:15
В России упростили получение лицензий на перевозки водным транспортом 10:05
Новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний 10:05
Фото: Екатеринбург впервые принял Кубок России по боксу среди мужчин 10:05
В Новосибирске задержали директора АЗС, где произошел взрыв и пожар 09:46
В Москве началась нерабочая неделя 09:44
Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии 09:24
В Югре ввели ограничения в связи с коронавирусом 09:17
Власти Марокко смягчили условия въезда для россиян 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 10:48
Рубрика: Общество

В Плейстоценовый парк на севере Якутии завезли верблюдов и коз

Текст: Владимир Таюрский

В Плейстоценовый парк, расположенный в Нижнеколымском районе Якутии, завезли десять верблюдов калмыцкой породы и 37 коз оренбургской пуховой породы.

Фото: Павел Клоков / "Комсомольская Правда"
Климат хотят сделать самым прибыльным бизнесом

Животным из южных степей предстоит осваиваться у побережья Северного Ледовитого океана. Ученые намерены воссоздать здесь ландшафты, характерные для доисторических времен, когда на этих территориях жили мамонты.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, переселенцев осмотрели специалисты государственной ветеринарной службы Нижнеколымского района. Ветеринары провели также необходимую профилактическую обработку животных и другие карантинные мероприятия.

На данный момент парк имеет общую огороженную площадь в 20 квадратных километров и является домом для девяти видов крупных травоядных животных. Это северные олени, якутские лошади, лоси, степные бизоны, зубры, овцебыки, яки, калмыцкие коровы и овцы. Плейстоценовый парк - это масштабный проект, целью которого является создание высокопродуктивной экосистемы, схожей по своим принципам с экосистемой мамонтовых степей. Как считают ученые, благодаря большому количеству травоядных животных, утаптывающих зимой снег и удобряющих территорию, арктические мхи здесь будут естественным образом заменены травянистой растительностью. И этот процесс уже можно наблюдать.

В более крупных масштабах, по мнению организатора парка Сергея Зимова и продолжателя его дела Никиты Зимова, подобный эксперимент позволил бы значительно сдержать таяние многолетней мерзлоты.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии
Планы Украины обложить налогами крымчан назвали сюрреализмом
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
В Новосибирске задержали директора АЗС, где произошел взрыв и пожар
В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию