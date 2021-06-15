Башкирским пенсионерам выдадут сертификаты на отдых

Пенсионеры и инвалиды из Башкирии смогут отдохнуть в санаториях и на курортах региона с существенной скидкой: на организацию их путешествия из бюджета республики в этом году выделили 7,8 миллиона рублей. Выдача сертификатов начнется 21 июня. Как уточнили в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, таким образом в регионе, с одной стороны, развивают внутренний туризм, с другой - оказывают поддержку пожилым.

Участниками программы могут стать жители, получающие соцдоплату к пенсии, предусмотренную Федеральным законом "О государственной социальной помощи". Это неработающие пенсионеры, а также дети-инвалиды, колясочники, инвалиды по зрению первой группы. Чтобы получить сертификат на субсидирование части стоимости турпутевки, им нужно встать в очередь в филиалах республиканского центра соцподдержки населения, а затем выбрать маршрут или санаторий из предложенного списка. Всего в реестре сегодня 186 социальных туров.

В турпакет могут входить проживание, питание, экскурсии и трансфер. При этом стоимость тура составляет не менее 12 тысяч рублей. "Для пенсионеров бюджет республики оплачивает восемь тысяч рублей от стоимости социального тура, а для инвалидов-колясочников, детей-инвалидов и инвалидов по зрению первой группы и сопровождающих их лиц - 12 тысяч рублей за одну путевку", - уточнила начальник отдела социальной поддержки ветеранов и иных категорий граждан минтруда РБ Наталья Козка.

Кстати, с прошлого года в республике работает еще одна программа "Башкирское долголетие. Туризм", которая предусматривает бесплатные однодневные поездки по региону. К примеру, пенсионеры могут отправиться на экскурсию "Шихан Торатау - Село Воскресенское" или посетить святой источник Изге Гали, а также мужской монастырь "Святые кустики".