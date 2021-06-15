В Пермском крае портал "Умный город" действует пятый год. Любой житель может обратиться к его разработчикам с волнующей проблемой практически из всех сфер жизни.

Это безопасность, благоустройство, спорт, ЖКХ и дороги. "Умный город" весьма популярный: в среднем за месяц свои обращения в его адрес направляют три-четыре тысячи жителей Прикамья. "Очень удобный портал, - говорит житель Перми Юрий Плюснин. - Мне надоел ночной шум у дома. Я пожаловался на портал. И навели порядок".

Одним из первых городов России, где внедрили программу "Умный город", был также и Железноводск из Ставропольского края. На курорте с января 2020 года появилась система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления отходов. В детских садах и школах установлены датчики потребления воды, тепла и электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить 20 процентов коммунальных ресурсов.

Победа во Всероссийском конкурсе Минстроя России "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город" позволила Железноводску получить грант в 75 миллионов. Их потратили на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта - голосового помощника Алисы от Яндекса. Она будет отвечать на вопросы жителей и гостей курорта о достопримечательностях, и медуслугах, размещении, ресторанах, такси и прочем.

Проект Минстроя России "Умный город" реализуется в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В конце 2020 года в него вошли 209 городов.