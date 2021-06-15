Новости

Стали известны комментаторы на очередные матчи Евро-2020 23:39
Власти Словении объявили об окончании эпидемии в стране 23:32
Олич объяснил причины ухода из ЦСКА 23:05
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 23:02
Умер заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов 22:48
Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии переведен в Бутырку 22:45
Денис Проценко рассказал, может ли заболеть привитый от коронавируса 22:37
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА 22:24
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 22:21
Минюст США призвал Верховный суд возобновить дело о смертной казни Царнаеву 22:17
Власти Москвы назвали количество штрафов за нарушение антиковидных мер 22:13
Британцы во Франции могут потерять права и льготы после 30 июня 22:08
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин в новой Москве 22:07
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
Рогозин пообещал, что Роскосмос будет отправлять в космос ученых 21:59
Главврач "Коммунарки" оценил необходимость обязательной вакцинации от COVID-19 21:55
Оформление виз для близких родственников россиян упростят 21:35
Цена нефти поднялась выше $74 за баррель впервые с апреля 2019 года 21:33
Южная Корея разместит сторожевых роботов с ИИ на границе с КНДР 21:25
Песков: Подписания документов на саммите в Женеве не планируется 21:15
В мире ежедневно используется 7 миллиардов масок 21:08
В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19 20:48
Производство музыкальных инструментов в РФ за три года увеличилось в 5 раз 20:45
В Крыму мотоциклистка насмерть разбилась на мокрой трассе 20:40
Движение по всей ЦКАД запустят в июле 20:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
В Пермском крае портал "Умный город" действует пятый год. Любой житель может обратиться к его разработчикам с волнующей проблемой практически из всех сфер жизни.

Это безопасность, благоустройство, спорт, ЖКХ и дороги. "Умный город" весьма популярный: в среднем за месяц свои обращения в его адрес направляют три-четыре тысячи жителей Прикамья. "Очень удобный портал, - говорит житель Перми Юрий Плюснин. - Мне надоел ночной шум у дома. Я пожаловался на портал. И навели порядок".

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Должники по ЖКХ получат право на неприкосновенный минимальный доход

Одним из первых городов России, где внедрили программу "Умный город", был также и Железноводск из Ставропольского края. На курорте с января 2020 года появилась система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления отходов. В детских садах и школах установлены датчики потребления воды, тепла и электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить 20 процентов коммунальных ресурсов.

Победа во Всероссийском конкурсе Минстроя России "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город" позволила Железноводску получить грант в 75 миллионов. Их потратили на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта - голосового помощника Алисы от Яндекса. Она будет отвечать на вопросы жителей и гостей курорта о достопримечательностях, и медуслугах, размещении, ресторанах, такси и прочем.

Проект Минстроя России "Умный город" реализуется в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В конце 2020 года в него вошли 209 городов.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ПФО Пермский край СКФО Ставропольский край Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет
Правительство РФ предложило ответные меры на недружественные действия США
Российская делегация прибыла в Женеву для встречи с Байденом
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит