Самолет до Москвы экстренно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира

Выполнявший рейс из Новокузнецка в Москву самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, лайнер приземлился в 07 часов 15 минут. Прибывшие на место медики доставили пассажира в местную больницу. В 08 часов 22 минуты борт продолжил полет.

Как отмечает РИА Новости, 66-летнего мужчину, жителя Кемеровской области, направили в Республиканскую клиническую больницу. У него диагностирован инфаркт, в настоящее время ему проводят операцию.