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15.06.2021 21:48

Круиз на рельсах

Между городами Поволжья открыли турмаршруты по железной дороге
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Первый железнодорожный круиз по маршруту Самара - Саранск - Большое Болдино - Йошкар-Ола - Чебоксары отправился из Самары. Маршрут стал частью проекта железнодорожников и региона "Яркие выходные в Приволжье". Расписание поезда составлено таким образом, чтобы день в городе пассажиры посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде.
Самару и Тольятти впервые связала скоростная "Ласточка". Фото: Георгий Субботин Самару и Тольятти впервые связала скоростная "Ласточка". Фото: Георгий Субботин
Самару и Тольятти впервые связала скоростная "Ласточка". Фото: Георгий Субботин

Путешествие рассчитано на четыре дня. Туристы побывают в трех республиках Поволжья - Мордовии, Марий Эл и Чувашии. Организаторы обещают таким образом познакомить путешественников с национальным колоритом и культурой разных народов. Будут также элементы гастротура - путешественники попробуют национальные блюда. Например, в Мордовии - пшенные блины пачат - в два пальца толщиной. Еще одно угощенье - ватрушка "Кургоня" с начинкой из творога с картошкой.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В программу тура включены самые известные достопримечательности и культурные объекты: литературно-мемориальный и природный музей-заповедник Пушкина "Болдино" в Нижегородской области, музей скульптора Эрьзи в Мордовии, национальный драматический театр в Марий Эл, национальный музей в Чувашии.

А в конце путешествия туристы смогут отправиться на экскурсию "Нити судьбы" по Чебоксарам - с аудиогидом, который говорит голосами известных актеров. Надев наушники, они станут главными действующими лицами экскурсии-спектакля: улицы города становятся декорациями, прохожие - актерами.

Путешествие займет четверо суток. День в городе пассажиры посвящают экскурсиям, а ночь проводят в поезде

Как рассказали в департаменте туризма Министерства культуры Самарской области, железнодорожные круизы - одно из перспективных направлений для путешествий. Стоимость тура в купейном вагоне составляет 14 550 рублей для взрослого и 11 550 рублей для детей до десяти лет. В нее включен проезд, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, входные билеты на экскурсии, питание в поезде. Второй туристический поезд отправился по маршруту Пенза - Саранск - Казань.

Кстати

Из Самары в Тольятти запустили "Ласточку". Время в пути составляет один час 25 минут. Состав делает четыре остановки. В каждой "Ласточке" пять вагонов с системой климат-контроля, розетки для подзарядки мобильных устройств и площадки для размещения багажа. Поезда полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями - подъемники для инвалидных колясок позволяют им заезжать с низких платформ, а специализированные места оборудовали креплением для колясок.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Самарская область ПФО Мордовия ПФО Чувашская республика Чебоксары

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