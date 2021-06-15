Тысяча мальчишек и девчонок поедут в этом году в детские лагеря, которые работают по программе "Страна Героев". Все они интересуются военной историей: юные журналисты и блогеры, участники клубов военно-исторической реконструкции и поисковых отрядов, члены добровольческих молодежных движений. И все прошли конкурсный отбор.

В июне одна из первых патриотических смен открылась в Башкирии на базе детского лагеря "Березка" в рамках нацпроекта "Культура". Сюда приехали 250 талантливых ребят из разных уголков республики.

Шанс попасть в этот лагерь был у всех школьников с 12 до 17 лет. Им нужно было оставить заявку на сайте Странагероев.рф, прикрепить портфолио и ждать приглашения. Конкурс был достаточно жесткий - десять человек на место. В лагерь пригласили кадетов, юнармейцев, волонтеров, поисковиков. "Я очень рада, что попала сюда", - говорит 17-летняя Анита Гильманова из села Буздяк.

Как уточнила директор Агентства развития внутреннего туризма Анастасия Киселева, ребята на 14 дней погрузятся в одно из направлений: "Защитники", "Хранители истории", "Медиа Победы" и "Волонтеры Победы". К примеру, первые будут заниматься строевой и огневой подготовкой, а к концу смены создадут игровую модель военной базы с блокпостами и окопами. "Хранители истории" познакомятся с теорией выживания в дикой природе, основами поисковой деятельности и создания музейной экспозиции.

Волонтеры займутся организацией патриотических мероприятий, а участники направления "Медиа Победы" научатся снимать документальные и игровые фильмы, делать репортажи и писать блоги.

И все они пройдут физподготовку. Она включает не только обучение строевому шагу, разборку и сборку автомата, но и основы высотной и парашютной подготовки, сдачу норм ГТО по своему возрасту.

За две недели ребята не только получат новые знания об истории России, но и научатся разбирать и собирать автомат, а также защищаться без оружия

Скучать детям точно не придется: каждый день занятия, которые начались сразу после открытия смены. С особым нетерпением школьники готовились к лазертагу. Это командная игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров. Ребят ждал сюрприз! Вместо лазертага - фаертаг, отличающийся более современным и приближенным к реальности оборудованием. В "Стране Героев" вообще используют только лучшее оборудование. Об этом позаботился организатор лагеря - Российское военно-историческое общество. В распоряжение детей отданы современная киностудия и интернет-центр.

"Мы приехали в этот лагерь, чтобы получить новые знания и новый опыт, которые пригодятся нам в жизни, - сказала 17-летняя кадет первого отдельного Юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова Алсу Янгирова.

Всего в Башкирии планируют провести четыре смены лагеря "Страна Героев". Три последующие будут общероссийскими: приедут ребята с разных регионов страны.

Справка "РГ"

Третий год в России организуют смены военно-исторических лагерей. "Не стоять на месте, всегда развиваться и ничего не бояться" - вот девиз их участников.

В этом году программа "Страна Героев" будет реализована в пяти лагерях - в Ивановской, Пензенской, Волгоградской, Псковской областях и в Башкирии.

Чтобы попасть в лагерь, детям нужно было предоставить портфолио. Это подборка благодарственных и рекомендательных писем, грамот и дипломов победителя всероссийских, региональных и муниципальных спортивных соревнований, олимпиад, военно-тактических игр. То есть любые документы, которые подтверждают заслуги ребенка. А еще кандидаты писали мотивационные письма объемом от 250 до 500 знаков. В нем ребята объясняли выбор того или иного направления.

Вся эта работа ведется в рамках национального проекта "Культура".