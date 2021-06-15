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15.06.2021 18:38

В Чувашии появится региональная спортивная онлайн-платформа

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии в ближайшие месяцы будет запущена региональная спортивная цифровая платформа с комплексом онлайн-сервисов, которая позволит оперативно информировать граждан о доступности физических активностей и проводить анализ в сфере спорта.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как рассказала первый заместитель министра физической культуры и спорта республики Татьяна Рябинина, курирующая в ведомстве вопросы цифровизации, спортивная отрасль региона сейчас охватывает 540 тысяч граждан, более четырех тысяч объектов, а также 51 спортшколу, в которых занимаются около 33 тысяч детей, подростков и более 200 членов сборных страны.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии обновят инфраструктуру нескольких спортивных объектов

Региональная цифровая платформа спортивной отрасли будет создана на базе одной из автоматизированных информационных систем, презентованных в феврале этого года на стратегической сессии "Цифровая прокачка. Чувашская Республика. Спорт и физическая культура", а в будущем интегрирована с федеральной платформой ГИС "Физическая культура и спорт", которую минспорт России планирует запустить до конца 2021 года.

В республиканском министерстве физкультуры и спорта напомнили, что с марта этого года спортивные учреждения региона в тестовом режиме работают в автоматизированных информационных системах "LSPORT" и "Олимп", входящих в базу эффективных кейсов организации "Цифровая экономика". Работа в пилотном режиме уже принесла свои ощутимые результаты - заработал цифровой сервис подачи документов в режиме онлайн для записи детей в спортивные школы.

- Возможности данных информационных систем позволяют решить практически все задачи цифровой трансформации спортивной отрасли. Отсутствующие сервисы разработчики готовы создать, и апробировать их в Чувашии в качестве пилотных, - отметила замминистра.

По планам, муниципальные спортшколы и региональные спортивные федерации начнут подключать к системе уже в конце этого года, в начале следующего такая возможность появится у частных спортивных клубов и фитнес-центров. В полном объеме цифровая платформа должна заработать к июлю 2022 года.

Между тем, центр спортивной подготовки имени А.В. Игнатьева в этом году получит инновационный комплекс для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки "Стань чемпионом".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Чувашии запустили онлайн-сервисы по выплатам на детей

Как пояснили в минспорта Чувашии, в устройстве объединены разработки крупнейших отечественных производителей медицинского и спортивного оборудования. Подобная мобильная система позволит выявить предрасположенность детей к видам спорта, в которых они смогут достичь высоких результатов. Кроме того, комплекс поможет в решении одной из задач нацпроекта "Демография", предусматривающего, что к 2024 году 55 процентов жителей страны будут систематически заниматься физической культурой.

- Оборудование позволит проводить тестирование детей от 5,5 года до 12 лет. Алгоритм программы учитывает более 150 различных показателей для выбора видов спорта, выявляет противопоказания и индивидуальные особенности. Кроме того, тестирование на аппаратно-программном комплексе позволяет следить за спортивным прогрессом, выявлять сильные и слабые стороны спортсмена и эффективно вести подготовку, - добавили в минспорта Чувашии.

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