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15.06.2021 09:45
Рубрика: Происшествия

Видео: в Балахне инспекторы ГИБДД устроили погоню со стрельбой

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области инспекторам ГИБДД пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить иномарку с нарушителем. При применении табельного оружия никто не пострадал.

Как сообщает сегодня ГУ МВД по региону, инцидент произошел 4 июня на территории Балахнинского района. Инспекторы заметили иномарку, нарушающую правила дорожного движения. На требование сотрудников ГИБДД остановиться водитель не отреагировал. После чего попытался скрыться.

Фото: Олеся Курпяева
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Инспекторы отправились за нарушителем на автомобиле с включенными световыми и звуковыми сигналами. Но водитель продолжил попытки уйти от преследования, игнорируя предупреждения полиции. После этого сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие.

Сперва инспекторы произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, однако нарушитель не остановился. После этого последовали прицельные выстрелы по колесам. Автомобиль остановился и застрял в болоте.

Водитель предпринял попытку скрыться, но был задержан и доставлен в дежурную часть. От медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение он отказался. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной и административной ответственности. В отношении водителя были составлены несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, которое наказывается штрафом, арестом на 15 суток или обязательными работами на срок до 120 часов.

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