Один из ведущих российских и мировых производителей аммиака и карбамида ПАО "ТОАЗ" ("Тольяттиазот") продолжает наращивать объемы производства и поставки на отечественный рынок.

Только в феврале 2021-го рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 20 процентов, в абсолютных значениях на внутренний рынок отгружено 35 тыс. тонн карбамида. А в сложном по всем параметрам 2020 году завод поставил абсолютный рекорд за всю свою историю, произведя 3,041 млн тонн аммиака. Выпуск карбамида составил 839 тыс. тонн, что также является наилучшим показателем предприятия с 1991 года.

Одновременно с производством росли и затраты предприятия на защиту и оздоровление окружающей среды. За 2020 год они составили около полумиллиарда рублей, а за последние три - превысили 1,5 миллиарда. При этом в данной сумме не учтены инвестиции в модернизацию производственных мощностей ТОАЗа, которые с 2012 года превысили 51 миллиард рублей. А ведь именно обновление основных фондов и внедрение передовых технологий, часть из которых можно смело отнести к ноу-хау завода, позволяют "Тольяттиазоту" с одновременной выгодой инвестировать и в развитие производства, и в экологию. Для этого здесь реализуется сразу несколько ключевых проектов отечественного химпрома.

Один из них - строительство третьего агрегата по производству карбамида. В будущем он позволит предприятию значительно нарастить выпуск столь востребованной на рынке продукции. Кроме этого, благодаря новому агрегату ТОАЗ сможет дополнительно снизить нагрузку на окружающую среду. Весной на площадке строительства на грануляционную башню установили инновационное очистное устройство. Даже перечисление технических деталей этой майской операции впечатляет.

На самый верх башни, высота которой превышает сто метров, водрузили и смонтировали устройство весом 860 тонн (по весу - считай, что целый железнодорожный состав). Для одномоментного поднятия конструкции на гранбашне установили шесть тросовых гидравлических домкратов, которые параллельно и постепенно, со скоростью всего 10 метров в час (тот случай, когда спешка не уместна), подтягивали вверх очистное устройство, соблюдая баланс нагрузки. На вершине башни работали промышленные альпинисты и 20 сварщиков, которые при финальном монтаже наложили более двух километров сварных швов.

Прошитая с солидным запасом прочности конструкция предназначена для улавливания производственной пыли, которая могла бы попасть в атмосферу. Благодаря современной технологии более 93 процентов выбросов гранбашни теперь будет оседать в "фильтре". Примечательно, что уникальные элементы, расположенные внутри конструкции, не требуют замены. Для исправной работы им достаточно периодической чистки. Все внутренние компоненты устройства выполнены из нержавеющей стали, чтобы противостоять агрессивной химической среде.

Запуск на ТОАЗе четвертого агрегата по производству карбамида до 2025 года позволит предприятию достичь углеродной нейтральности

Помимо экологической задачи, у установки есть и экономическая: фильтрационная система вернет ценные "отходы" в производственную цепочку для их повторного использования.

Только за прошлый год ТОАЗ сократил вредные выбросы на 18%. Кроме того, сегодня предприятие утилизирует 41% углекислого газа, получаемого при производстве аммиака, в основном за счет использования его в качестве сырья для выпуска карбамида и углекислоты. А после ввода в эксплуатацию третьего агрегата показатель утилизации СО 2 поднимется еще примерно на 35%, а общее снижение выбросов составит 26,64 млн кубометров в месяц. Согласно стратегии ТОАЗа до 2025 года, предусмотрено строительство четвертого агрегата карбамида, запуск которого вообще позволит предприятию добиться углеродной нейтральности.

Новый объект ТОАЗа, гранбашня, бросается в глаза издалека не только благодаря своей высоте, но и красно-белой расцветке. И яркость эта вовсе не для красы. Поскольку она является самым высоким зданием Тольятти, то красно-белые цвета обеспечивают ее хорошую видимость для пилотов воздушных судов - в нескольких десятках километров от площадки завода находится международный аэропорт Курумоч (Самара).

Примечательно, что строительство третьего агрегата по производству карбамида (общая стоимость проекта свыше 25 млрд рублей) идет не только в тесном контакте с ученым и инженерным сообществом, но и с жителями автограда, для которого ТОАЗ является одним из градообразующих предприятий. Экология для Тольятти - вопрос острый, поэтому представители завода при разработке и строительстве своих новых объектов налаживают конструктивный диалог с жителями, представителями власти и общественных организаций.

- Новый агрегат - это образец современных технологий. Его технологические схемы схожи с двумя уже действующими на площадке, но мощность больше практически в два раза: в год он будет производить более 700 тысяч тонн карбамида. Он будет оснащен новейшими системами очистки и управления с многоступенчатой защитой от нештатных ситуаций, - рассказывает директор по технической политике ПАО "ТОАЗ" Виктор Казачков. - Об этом мы рассказываем тольяттинцам, приводим факты и выверенные данные, подтверждающие, что новое производство экологично и безопасно. Важный момент - после ввода третьего агрегата карбамида ТОАЗ еще больше сократит объем выбросов углекислого газа в атмосферу. Он будет использоваться в качестве сырья для производства удобрения. Новое производство даст городу около 80 дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, "Тольяттиазот" увеличит долю переработки аммиака, что позволит предложить на рынке продукт с большей добавленной стоимостью.

- Строительство третьего агрегата карбамида поможет развитию нашего города, - говорит глава Комсомольского района Тольятти Артем Анисимов. - Новое производство - это новые рабочие места, повышение социально-экономического благополучия горожан. "Тольяттиазот" давно стал социальным партнером Комсомольского района.

Значительная часть смонтированного на предприятии нового оборудования должна служить именно экологии. А под здоровой окружающей средой на "Тольяттиазоте" подразумевают не только сокращение выбросов, но и борьбу с излишним шумом, который также может неблагоприятно повлиять на здоровье людей. Для комплексного контроля за всеми параметрами ТОАЗ ведет постоянный мониторинг уровня шума, вибрации и влияния строительства третьего агрегата карбамида на окружающую среду и здоровье сотрудников.

С этой же целью проводятся инспекции специалистов на самой стройплощадке, в прошлом году их было более сорока. Еще 180 рейдов провели специалисты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Почти 99 процентов выявленных нарушений были оперативно устранены. В целом, по заключению экспертов и контролирующих органов, строительство нового химического комплекса не оказывает негативного влияния на экологию Тольятти, здоровье работников и всех жителей автограда. А вот возрастающие объемы экологичного производства обязательно скажутся на всех жителях Тольятти, ведь ТОАЗ - это социально ответственный бизнес.

Комментарии

Дмитрий Межеедов, генеральный директор АО Корпорация "Тольяттиазот":

- Один из безусловных приоритетов "Тольяттиазота" - забота об экологии Тольятти. Мы обновляем производственные мощности и очистные сооружения, что позволяет сохранять лидирующие позиции не только по выработке, но и по сокращению воздействия на окружающую среду. Наша компания активно участвует в экологических акция - посадках леса, ликвидации мусорных свалок, сборе для переработки вторичных ресурсов. Достаточно сказать, что по инициативе и при поддержке "Тольяттиазота" уже восстановлено 45 гектаров лесопарковой зоны Тольятти, серьезно пострадавшей от масштабных пожаров 2010 года.

Только в 2020 году в акваторию Саратовского водохранилища было выпущено более 12 тыс. мальков рыб ценных пород, что в два раза больше показателей предыдущего периода. А всего в рамках системной работы по восполнению биоресурсов Волги ТОАЗ выпустил в реку с начала действия этой программы почти 285 тыс. мальков сазана и стерляди.

Владислав Пустынников, директор по коммерческим вопросам ПАО "ТОАЗ":

- По данным министерства сельского хозяйства РФ, в 2021 году потребности отечественных аграриев в минеральных удобрениях возрастут до 4,5 млн тонн в действующем веществе. Мы оперативно отреагировали на возросшие запросы АПК и уже в феврале переориентировали направления отгрузки, чтобы обеспечить аграриев необходимыми объемами.

На протяжении последних лет ТОАЗ активно развивает поставки карбамида на российский рынок в соответствии с потребностями аграрного сектора. Этому способствует рост производства - выпуск карбамида в 2020 году составил 839 тыс. тонн (в 2019 г. - 784,6 тыс. тонн) - данный показатель является рекордным для ТОАЗа с 1991 г.

Предприятие постоянно совершенствует производственные мощности с учетом растущего спроса на внутреннем рынке.

В рамках стратегической программы модернизации объемом более 51 млрд рублей ТОАЗ провел полное обновление обоих агрегатов по выпуску карбамида, обеспечив их стабильную и бесперебойную эксплуатацию, повысив надежность оборудования в соответствии с актуальными требованиями в области промышленной и экологической безопасности.

Справка

В 2020 году "Тольяттиазот" вошел в рейтинг 100 российских компаний-лидеров по устойчивому развитию, составленный ведущим деловым изданием "Эксперт". В данном рейтинге ТОАЗ расположился на 44-м месте, укрепив свои позиции сразу на 10 пунктов. Такие позиции обусловлены объемом инвестиций компании в социальную сферу, экологию и развитие региона присутствия - Самарской области. Только за прошлый год компания направила на экологию и охрану окружающей среды 487 млн рублей. За период с 2018 по 2020 г. этот показатель превысил 1,5 млрд руб. (эта сумма не включает инвестиции в модернизацию производственных мощностей, которые с 2012 г. превысили 51 млрд рублей).

В 2020 году ПАО "ТОАЗ" также вошел в рейтинг 200 компаний-лидеров по инвестициям в российскую экономику, где занял 91-ю позицию с показателем в 13,044 млрд рублей.

Также в прошлом году компания направила 23,9 млн рублей на благотворительность, а размер спонсорской помощи составил 1,7 млн рублей.