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15.06.2021 12:34
Рубрика: Власть

Как избежать ужесточения санитарных норм в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области пока не планируют радикально ужесточать противоковидные меры. Но значительно будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мероприятий в транспорте, учреждениях торговли, общепита. Также будет сокращено количество массовых мероприятий и их участников в День города в областном центре и закрыта фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Особое внимание в этот период правительство региона уделяет организации массовой вакцинации населения от COVID-19. На оперативном совещании в правительстве области отмечено: если в регионе к осени не будет сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, власти не исключают возвращения действующих ранее ограничений.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Новосибирский губернатор Травников: "Мы видим возможности нашей партии"

Губернатор Андрей Травников отметил, что уже более двух недель наблюдается прирост заболеваемости.

- С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений, событий не произошло, можно предположить, что основная причина этого - мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности, - сказал глава региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов считает, что необходимо продолжить проведение ограничительных мероприятий.

Андрей Травников уточнил, что введение дополнительных ограничительных мер будет полностью зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19. Пока в регионе кардинально ужесточать действующий режим повышенной готовности не планируют, но ряд направлений работы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией будет усилен.

Прежде всего, усилят контроль за торговыми организациями, общепитом, транспортом - для того, чтобы персонал и клиенты соблюдали социальную дистанцию и носили маски.

С учетом складывающейся обстановки губернатор попросил мэрию Новосибирска посмотреть программу празднования Дня города и сократить количество участников на некоторых площадках.

- Нужно усиливать вакцинирование. Приведу свои аргументы, почему это необходимо. Инфекция оказалась очень коварной, она выбирает тех, кто не переболел, кто не вакцинировался, кто считает, что прошло уже 14 месяцев пандемии и его пронесло. Как показывает статистика, ни заговор, ни врожденный иммунитет не помогают. На больничных койках оказываются те, кто не вакцинировался, - особо отметил глава области. - Если мы не сформируем коллективный иммунитет за летние месяцы, нас ждет очень тяжелая осень. Очень не хотелось бы начинать учебный год в дистанционном формате, останавливать деятельность отдельных видов бизнеса.

Справка "РГ"

По данным областного управления Роспотребнадзора, групповой вспышечной заболеваемости в регионе не зарегистрировано. При этом уже в течение трех недель фиксируется рост выявляемости заболевших коронавирусом - с 5,9 до 15 процентов за неделю. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в настоящий момент свыше 349,1 тысячи человек вакцинировались первым компонентом, курс вакцинации завершили 276173 человека. Запасы вакцины в регионе постоянно пополняются, работают 95 пунктов в вакцинации, в которых в среднем в сутки прививают 2092 человека.

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