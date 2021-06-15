В текущем году Красноярский край принимает участие в 46 федеральных проектах с общей суммой финансирования 26,4 млрд рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета 15 млрд. По этому показателю край занимает 17 место в стране, опережая, в частности, Москву и Санкт-Петербург, рассказал сегодня председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

По его словам, в рамках нацпроектов в регионе запланированы работы по 373 объектам, 326 из них будут сданы до конца года. 278 объектов находятся в активной фазе реконструкции, ремонта, благоустройства и оснащения.

Например, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию четырех детских садов (три находятся в Красноярске и один в Сосновоборске) на 1 030 мест. Работы по двум объектам выполнены уже более чем на 40 процентов.

В рамках Всероссийского конкурса планируется к вводу пять общественных пространств в городах Назарово, Заозерный, Канск, Бородино и Кодинск.

Еще 15 общественных пространств будут благоустроены в рамках краевого конкурса лучших проектов. Подрядные организации приступили к демонтажу и работам по планировке территории.

Выполнение дорожных работ в 2021 году запланировано на 85 объектах, в том числе на 73 объектах регионального значения, девяти объектах городской агломерации, Высокогорском мосту и двух подходах к нему.

Отдельно глава правительства остановился на крупных инфраструктурных стройках, входящих в периметр национальных проектов. В частности, активная работа региона по привлечению средств федерального бюджета позволит уже в этом году завершить реконструкцию магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск.

По словам Юрия Лапшина, на данный момент кассовое исполнение региональных проектов составляет 7 млрд рублей (27 процентов от плана).

Прямая речь

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края:

- По отдельным направлениям мы достигли плановых показателей. Но основные результаты, разумеется, увидим в конце года. Сейчас контракты заключены на 60 процентов от общего объема средств. Уверен, основные плановые показатели по нацпроектам в текущем году будут достигнуты. Этого требует от нас губернатор края Александр Усс, при этом жестко контролируя качество выполнения работ.

Справка

Красноярский край уже третий год участвует в реализации мероприятий, направленных на достижение целей национального развития, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в мае 2018 года.

В апреле этого года Губернатор Красноярского края Александр Усс обозначил реализацию национальных проектов в крае одним из основных приоритетов политики и призвал жестко соблюдать контрольные сроки, качество работ и мероприятий.

Особое внимание глава региона уделяет теме реализации национальных проектов в муниципальных образованиях края, которые вносят значительный вклад в достижение целей соответствующих проектов. В том числе для этого был создан спецпроект "Губернаторский контроль", в рамках которого глава региона сам определяет маршрут поездки и отправляет на место профильных министров.