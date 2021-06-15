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15.06.2021 15:50
Рубрика: Власть

ЛДС "Сибирь" отремонтируют по нормам IIHF и Федерации хоккея России

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске, на улице Богдана Хмельницкого, полным ходом идет реконструкция ледового дворца спорта (ЛДС) "Сибирь". Третий - окончательный - этап планируется завершить в августе этого года.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 На строительной площадке губернатор Андрей Травников и заместитель генерального директора АО "Сибирский антрацит" Алексей Хомлянский провели выездное совещание.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Это важная стройка. Во-первых, будет сохранен исторический облик здания домашней арены нашего хоккейного клуба. Во-вторых, дворец будет соответствовать всем современным требованиям не только нашей российской Федерации хоккея, но и международной, - отметил глава региона.

 По окончании третьего этапа реконструкции арена будет соответствовать всем требованиям IIHF для проведения международных матчей. Команды смогут использовать ЛДС "Сибирь" в качестве площадки для тренировок перед и во время международного чемпионата мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в 2023 году.

 Губернатор особо подчеркнул, что ремонтные работы не мешают проведению игр чемпионата КХЛ, команда "Сибирь" проводит матчи на своей домашней арене.

 Финансовую, организационную нагрузку, а также управление стройкой на себя взяла группа "Сибирский антрацит". Как особо отметил Андрей Травников, это очень важно: тут не тратится ни копейки бюджетных средств, это помощь партнера.

 Алексей Хомлянский добавил, что спортсмены и болельщики получат совершенно новый по содержанию дворец. Кардинально изменены локации раздевалок и выхода к ледовой арене, демонтированы северная и западная трибуны, началась замена старых сидений на более комфортные. Параллельно идут работы по монтажу систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электрических сетей. Частично заменят фасадное остекление ЛДС. Будет построен новый гараж для ледозаливочных комбайнов. В планах на следующий год - замена зрительских трибун и кресел южной и восточной сторон стадиона, ремонт холлов второго и третьего этажей.

 Планируется, что после МЧМ-2023 ЛДС станет базой для развития массового спорта в Новосибирской области. Ведь у хоккейной "Сибири" будет новая домашняя ледовая арена - на левом берегу Оби. Строительство этого масштабного спортивного объекта также идет полным ходом - под постоянным контролем правительства Новосибирской области. По поручению губернатора все работы на новой ледовой арене должны быть завершены уже летом 2022 года.

Справка "РГ"

ЛДС "Сибирь" построен в Новосибирске в 1964 году, он рассчитан на 7 420 зрителей. Капремонт объекта начался в 2019 году и завершится до 25 августа 2022 года. Финансирование в объеме 1,2 миллиарда рублей осуществляет группа "Сибантрацит".

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