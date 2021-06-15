Рабочий погиб из-за обвала грунта на стройке в Красноярске

Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

Следственный комитет проверяет обстоятельства получения смертельных травм 25-летним рабочим в красноярском Академгородке. Об этом проинформировал сегодня региональный главк СК.

Сообщение о нечастном случае поступило 14 июня. На стройплощадке жилого комплекса рядом с домом № 66 было обнаружено тело мужчины.

По данным сыщиков, трагический инцидент произошел в разгаре дня. Слесарь ООО "СТЭМ-строй" находился в траншее для будущего трубопровода, когда одна из ее стенок обрушилась. Рабочий оказался погребенным под слоем грунта и скончался на месте, уточнили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи выясняют обстоятельства и причины ЧП. Специалистам предстоит дать правовую оценку действиям представителей организации, которые несут ответственность за обеспечение безопасности на строительной площадке.