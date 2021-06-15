Улицу в Новосибирске отремонтируют за счет городского бюджета

В ближайшие две недели в Железнодорожном районе Новосибирска завершится ремонт улицы Сибирской. Она будет обновлена на всем протяжении - от Вокзальной магистрали до улицы Советской.

Ход работ проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, посетив объект. К настоящему времени дорожники уже выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой и приступили к устройству верхнего слоя. Затем они поднимут колодцы подземных коммуникаций и обустроят примыкание к ним дорожного полотна.

Мэр Анатолий Локоть сообщил, что ремонт улицы Сибирской, которую водители используют как альтернативу крупным магистралям, будет полностью профинансирован из городского бюджета. Работы стоимостью почти 10 миллионов рублей в качестве генподрядчика выполняет компания "ДорСтройФлот".

- Гарантия на выполненные работы действует в течение пяти лет. Если в этот период здесь образуется колея или просядет асфальт вокруг люков, подрядчик будет устранять эти недостатки за свой счет. Поэтому в интересах подрядчика выполнить работы качественно, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Особое внимание при реализации проекта муниципальные власти обращают на обеспечение безопасности. На улице Сибирской расположены две школы, рядом с ними нанесут специальную разметку. Будут обустроены и пешеходные переходы.

По данным пресс-центра мэрии, протяженность ремонтируемого участка составляет 800 метров. В него не входит перекресток улицы Сибирской с улицей Нарымской. Его также обновят по муниципальной программе, но одновременно с ремонтом площади Кондратюка.

По договору срок выполнения ремонта намечен на конец лета, однако подрядчик планирует завершить работы в ближайшие две недели.