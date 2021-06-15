В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика

Возгорание вспыхнуло на центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе. На месте находятся оперативные службы.

Все работы на фабрике остановлены, люди выведены из здания. Площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса..

По предварительным данным, загорелся реагент в основном цехе обогащения. "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие производит угольный концентрат. Производственная мощность обогатительной фабрики составляет порядка четырех миллионов тонн в год.