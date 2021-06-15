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15.06.2021 07:42
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика

Возгорание вспыхнуло на центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе. На месте находятся оперативные службы.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Все работы на фабрике остановлены, люди выведены из здания. Площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса..

По предварительным данным, загорелся реагент в основном цехе обогащения. "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие производит угольный концентрат. Производственная мощность обогатительной фабрики составляет порядка четырех миллионов тонн в год.

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