Все заправочные станции, в первую очередь газовые, проверят в Новосибирске после взрыва и пожара на АГЗС. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что нужно установить обоснованность размещения таких объектов внутри жилых кварталов и вблизи от них.

Всего в сибирском мегаполисе 31 автогазозаправочная станция, и спустя менее суток после ЧП пять из них уже посетила комиссия с участием представителей прокуратуры и Роспотребнадзора. "Найдены нарушения", - сообщил на вчерашнем брифинге зампрокурора области Павел Смагоринский.

Между тем областные власти предлагают не ограничиваться только газом. Глава региона считает, что основная причина ЧП - несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля за работой заправок. Такая реакция властей более чем понятна. Благодаря пожарным городу удалось избежать трагедии и не пустить огонь на жилые дома. Помогло и специальное оборудование - пожарный бронещит, и борьба с огнем более сотни спасателей. Поэтому сейчас в списке пострадавших более трех десятков человек и нет ни одного погибшего. . Но можно ли в таких вопросах полагаться на везение?

Главные вопросы: можно ли такие заправки размещать рядом с домами, были ли соблюдены требования к санитарным зонам - 100, 50 метров? Отвечают ли эти требования реальной угрозе заправок? В Новосибирске специалисты пока воздерживаются от заявлений. Не прозвучало конкретики и на брифинге для СМИ. Очевидно, для выводов требуется время.

Одновременно идет расследование уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Известна предварительная причина ЧП: как рассказали следователи, смесь воспламенилась во время разгрузки сжиженного газа из емкости, которую на заправку привез газовоз. Далее огонь перекинулся на емкости и соседние постройки.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Ярцев уточнил, что газ на заправке выгорел сразу, а пожар продолжал бушевать в складских помещениях. Там хранились автопокрышки, текстиль, баллоны с бытовым газом. Поэтому потушить пожар удалось только поздно вечером. То есть рядом с АГЗС чего только не было. И никто об этом не знал?

Пока задержаны директор и инженер станции.

А как у вас?

В Дагестане в последние годы произошло несколько инцидентов на АЗС, в том числе со смертельным исходом. Несмотря на печальную статистику, число заправок вблизи жилых кварталов растет . Особенно это касается Махачкалы. Только на самом большом проспекте Шамиля в нескольких метрах от многоэтажек расположились десятки АЗС. Несколько лет назад одна из них взлетела на воздух. Думаете ее закрыли? Ранее спецкомиссия выявила нарушения почти на 80 процентах автозаправочных станций города. Обсуждался вопрос о сокращении числа АЗС и переносе их за территорию города. Но ничего не изменилось... В прокуратуре Дагестана рассказали "РГ", что ведомство направило десятки исковых заявлений в суды о закрытии АЗС, не соответствующих предъявляемым требованиям. По решению суда только в Буйнакском районе республики была приостановлена деятельность 15 автозаправочных станций.

Как минимум три заправки в Воронеже находятся в непосредственной близости от жилых домов. Две в самом большом спальном районе города, Северном, одна - на противоположном конце, в районе новостроек.

"Размещение АЗС в зоне жилой застройки допускается, при этом должна быть соблюдена санитарная защитная зона - 100 метров до жилых домов. Защитная зона устанавливается еще на этапе проектирования объекта", - объяснил "РГ" начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Шукелайть.

В Северном микрорайоне заправка местной сети находится в 25 метрах от торгового центра и в 45 - от жилой многоэтажки. От другой АЗС 26 метров до 12-этажного жилого дома.

Подготовили Тимур Алиев, Антон Валагин

МЧС

Для проектирования и строительства заправок любого типа, хоть бензиновых, хоть газовых, предусмотрены четко прописанные нормы. Все они укладываются в специальные статьи Федерального закона №123-ФЗ, более известного у профессионалов МЧС как "Технический регламент". Там в таблицах прописаны расстояния от АЗС до любых объектов. Если речь идет о городской черте, то положенное расстояние от бензиновой заправки до домов должно составлять минимум 50 метров для заправок с наружными хранилищами. Для заправок с подземными емкостями эта цифра и того меньше - 25 метров. Для газовых заправок нормативы чуть строже - до 60 метров. Еще один важный параметр: расстояние до емкости с водой или пожарного водоема не должно превышать 200 метров. Так что дознавателям МЧС предстоит провести много экспертиз на аварийной АЗС.

Подготовил Тимофей Борисов