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15.06.2021 21:35
Рубрика: Экономика

Рабочая неделя стала на день короче

Текст: Роман Мерзляков, Михаил Сухарев
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Российские производители овощей теперь знают, как увеличить урожайность и повысить зарплату. Многим предприятиям уже удалось добиться существенных успехов.

Ставропольский край стал участником нацпроекта "Производительность труда" еще в 2018 году, и с тех пор к нему присоединилось больше пятидесяти предприятий региона.

Полгода назад к проекту подключился тепличный комплекс "Нежинское". Специалисты центра компетенций провели на предприятии несколько недель, изучили все тонкости работы и производственные цепочки. И нашли, как сэкономить ресурсы и время. В итоге выработка на "Нежинском" увеличилась почти на 60 процентов. А время сбора огурцов сократилось на 14 процентов.

60 процентов - на столько увеличилась выработка в тепличном комплексе "Нежинское"

Такой скачок эффективности позволил поднять зарплаты на предприятии на 20-30 процентов и ввести пятидневную рабочую неделю вместо шестидневки, как было раньше.

В 2021 году к нацпроекту в Ставропольском крае планируют присоединиться новые компании, а свои практики им смогут представить опытные участники. "После достижения целевых показателей их задача заключается в том, чтобы на основании полученного опыта и практик тиражировать результаты на других производственных потоках, обучая работников инструментам бережливого производства. Так мы формируем новую производственную культуру", - рассказал министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Фото: Александр Корольков
Эксперты центров компетенций повышают производительность в косметической отрасли

Развивается и Волгоградское сельскохозяйственное предприятие "Заря". Здесь открыли лабораторию по воспроизводству энтомофагов. Выращивают специальных клещей двух видов, которые питаются вредителями: тепличной белокрылкой, трипсом, паутинным клещом.

В лаборатории разводят не только хищников, но и кормового клеща Carpoglyphus lactis. Он не представляет угрозы для огурцов и помидоров.

"Кормовой клещ питается субстратом отрубей, соломы, сухофруктами. Он хорошо развивается, наращивает плотность. Потом мы его вместе с хищными отправляем на грядки", - говорит техник-лаборант Виктория Акулова.

Новая лаборатория позволила агрофирме сэкономить 70 процентов средств, которые ранее тратили на продукцию зарубежных поставщиков

Для обработки 17 гектаров предприятию необходимо 240 миллионов особей в год. Ранее энтомофагов закупали за рубежом. Теперь компании экономят до 70 процентов средств, которые ранее тратили на закупку микроорганизмов на стороне. Свои потребности волгоградцы покрывают. В планах - увеличить мощность для продажи биоагентов в России и за ее пределами.

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