Мишустин оценил положение дел в субъектах Северного Кавказа

Положение дел в субъектах Северного Кавказа непростое, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас правительство готовит для макрорегиона новую стратегию развития на ближайшие десять лет, чтобы раскрыть экономический потенциал территорий.

Глава правительства за последние месяцы лично ознакомился с ситуацией в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), посетив здесь несколько регионов. Во вторник премьер приехал в Ставропольский край, чтобы поговорить с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития округа, в котором проживает около десяти миллионов человек. "Они должны чувствовать внимание государства, видеть, что жизнь на Кавказе становится лучше", - указал Мишустин.

Федеральным и региональным чиновникам он предложил начать разговор с признания самим себе - положение дел на Северном Кавказе непростое. "Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения и решения в том числе на федеральном уровне", - подчеркнул Мишустин.

С одной стороны, в регионе рождается много детей, но при этом, обратил внимание премьер, показатели младенческой смертности почти на треть выше, чем в целом по стране. Больницы и поликлиники находятся не в лучшем состоянии. Не хватает школ, из-за чего дети иногда вынуждены учиться в три смены. "Мы боремся с этим, осталось немного регионов, однако пока это здесь есть", - констатировал председатель правительства.

Молодежь на Северном Кавказе не может найти подходящую работу, тем более с хорошей заработной платой. Уровень безработицы в 2,5 раза превышает средний по стране.

Основные экономические показатели субъектов СКФО также отстают от общероссийских. "Все регионы Кавказа сильно зависят от федеральных дотаций. Нам нужно помочь им в создании условий, чтобы территории могли зарабатывать самостоятельно", - сказал Михаил Мишустин.

Бюджетные средства должны работать на привлечение в округ частного капитала. "На Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах - почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе - 50 копеек", - привел премьер-министр сравнительные данные. Это говорит о том, пришел он к выводу, что существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов себя не оправдали. Поэтому правительство оптимизировало работу институтов развития на Северном Кавказе.

Ряд отраслей экономики считаются особенно перспективными на Северном Кавказе. Это в первую очередь туризм. В прошлом году на отдых сюда приехали 2,5 миллиона человек, а еще годом ранее - всего 1,75 миллиона. Пять лет назад показатель был еще ниже. Правительство оказывает поддержку крупнейшим туристско-рекреационным комплексам СКФО, за последние годы в них вложено более 30 миллиардов рублей. "Теперь необходимо разработать прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций, заинтересовать бизнес и вместе работать над этими масштабными и выгодными проектами, - заявил Мишустин. - Государство поможет создать инженерную инфраструктуру, а строительство туристической - различных подъемников, трасс, гостиниц - это уже задача инвесторов".

Отдельно премьер-министр упомянул положение в коммунальном хозяйстве. Мало того, что объекты часто находятся в плохом состоянии, так из года в год приходится говорить о задолженностях за коммунальные услуги. "Даже когда жители вовремя платят, эти средства не всегда доходят до конечных получателей", - подчеркнул глава кабмина. Так, только за водоснабжение и водоотведение регионы СКФО должны уже свыше десяти миллиардов рублей, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры. "Надо повышать платежную дисциплину и сделать систему расчетов абсолютно прозрачной: ограничить оплату через недобросовестных посредников, исключить серые схемы и откровенное воровство платежей граждан", - потребовал Михаил Мишустин.

"Важно обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа, создать здесь точки экономического роста, приблизить уровень жизни к общероссийскому", - сказал премьер. Каждый из семи регионов, уверен он, имеет очень неплохой потенциал, надо только в полной мере помочь в его раскрытии.

Сейчас правительство прорабатывает стратегию социально-экономического развития СКФО на ближайшие десять лет. "Этот комплексный документ должен охватить все важные для жителей Северного Кавказа вопросы. Все положения стратегии должны быть нацелены на конкретные результаты", - указал глава кабинета министров.