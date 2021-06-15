Мишустин: Самый надежный способ защитить себя от COVID-19 - сделать прививку

Борьба с коронавирусом продолжается, и по-прежнему есть риск заразиться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"В последние дни число заболевших вновь выросло в целом по стране. Болезнь никуда не ушла, и нет никаких гарантий, что она пройдет в легкой форме", - подчеркнул глава кабмина.

"Самый надежный способ защитить себя и своих близких от этой опасной инфекции - это сделать прививку", - напомнил Мишустин. Сейчас по поручению президента в России идет бесплатная добровольная вакцинация. Вместе с тем, заметил глава правительства, показатели вакцинации в СКФО одни из самых низких в стране. "Я еще раз, уважаемые друзья, всех вас призываю в этом смысле с такой гражданской позиции заниматься этим постоянно", - обратился Мишустин к местным властям. По его словам, у граждан могут быть сомнения, но надо дать им всю информацию, чтобы их развеять.