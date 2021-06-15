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15.06.2021 19:28

В Ингушетии победитель конкурса среди селян получит миллион рублей

Текст: Алена Ларина (Магас)
В республике объявлен конкурс с денежными призами для тех, кто занимается производством сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах, садах и огородах. Его главный победитель получит один миллион рублей, за второе место предусмотрена награда в полмиллиона рублей, за третье - 300 тысяч рублей.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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Участников, занявших с четвертого по тринадцатое места, наградят по 50 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда республиканского правительства.

По словам инициатора конкурса - главы региона Махмуд-Али Калиматова, его цель - увеличить число сельхозпроизводителей в республике, чтобы на региональные прилавки попадало больше натуральной продукции, выращенной на частных подворьях.

- Земля в Ингушетии не должна зарастать бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать картошку, морковь, редиску и другие продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу. Именно им я намерен всячески помогать. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает, - считает глава Ингушетии.

Заявки на конкурс принимает республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия, срок их подачи - с 17 по 30 июня. Кроме того, заявку можно подать также в муниципалитеты. Узнать об условиях конкурса, составе конкурсной комиссии, заполнить анкету участника можно также в электронном виде на сайтах минсельхоза и органов местного самоуправления.

Отбирать победителей будет специальная комиссия в два этапа. Один из критериев оценки - разнообразие видов производимой продукции. Итоги подведут 31 августа.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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