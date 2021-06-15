В кабмин внесена стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа

Новая стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа внесена в правительство, сообщил глава МЭР Максим Решетников. Министерство готовило документ на срок до 2035 года. Глава Минэкономразвития уточнил, что его еще будут обсуждать на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Северный Кавказ, в стратегии учтут замечания и предложения, прозвучавшие в ходе совещания в Пятигорске, проведенного премьер-министром Михаилом Мишустиным. "И дальше уже в рамках бюджетного процесса наиболее эффективные и необходимые мероприятия будем предлагать включить", - сказал министр.

Северный Кавказ, заверил Решетников, традиционно находится в зоне приоритетного внимания правительства. "Рекордная за последнее время сумма была направлена в 2020 году - более 480 миллиардов рублей. Это на 40 процентов больше, чем в 2019 году", - сообщил он. В большей степени дополнительные средства направляли в социальную сферу. Расходы на жилищное строительство и модернизацию ЖКХ, например, выросли в 3,5 раза, на социальную поддержку - в 2,6 раза, на здравоохранение - в 2,3 раза.