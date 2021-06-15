Ядерный "Нуклон" для космического "Зевса" проходит испытания

Лучшие разработки НИИ и конструкторских бюро двух ведомств - "Росатома" и "Роскосмоса" - интегрированы в совместном проекте по созданию транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса. Подтверждением этому стало выступление Дмитрия Рогозина на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, которая c 14 по 18 июня будет работать в Санкт-Петербурге.

Касаясь этого перспективного проекта, глава "Роскосмоса" заявил, что разрабатываемый в России ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной. На первом этапе планируются миссии на Марс и Венеру. "А в будущем, после создания термоядерных возможностей, при движении за пределы Солнечной системы станет важнейшей задачей обнаружить и понять: одни ли мы в космосе, или есть иная жизнь", - цитирует РИА Новости сказанное Дмитрием Рогозиным.

Тема ядерной энергетики для освоения космического пространства была обсуждаемой и на совещании с участием президента России, которое прошло в Самаре 12 апреля 2021 года - в знаковый день 60-летия первого полета в космос. Тогда главе государства доложили, что некоторые элементы ядерного буксира уже существуют "в железе".

Фото: Инфографика "РГ" / Мария Савельева / Александр Емельяненков

Напомним: в 2010 году правительство России выделило первые 500 миллионов рублей на создание "космического корабля с атомным реактором". А точнее - с ядерной энерго-двигательной установкой мегаваттной мощности. Такой, чтобы могла служить тяговым (или разгонным) двигателем в полете и быть при необходимости источником энергии для орбитальной станции или посадочного модуля.

К решению этой задачи официально подключились государственная корпорация "Росатом" и Федеральное космическое агентство (ныне - ГК "Роскосмос"). Как считали тогда и считают сегодня, такие двигатели, особым образом сконструированные для работы в условиях невесомости, неизбежно потребуются для длительных космических миссий - межпланетных полетов, долговременных станций на земной и лунной орбитах, а в перспективе - для стационарных баз на Луне и других объектах Солнечной системы…

Сама по себе идея использовать ядерные двигатели на космических аппаратах родилась не на пустом месте и уходит корнями в начало 60-х. Уже тогда академики Мстислав Келдыш, Сергей Королев и Игорь Курчатов - первые лица советской космической программы и советского Атомного проекта - выдвигали подобные задачи. Аналогичные разработки с прицелом на создание новых вооружений велись и в США.

Советский Союз вывел с 1970 по 1988 годы на различные орбиты 32 космических аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой (принцип ее работы основан на превращении энергии распада атома в электрическую энергию). Те установки имели сравнительно небольшую мощность и ограниченный во времени срок службы, после чего сходили с орбиты, создавая головную боль - куда упадут радиоактивные обломки? - для наземных служб слежения.

В конце 80-х была заключена договоренность не запускать больше спутники с такими энергоустановками. Но сейчас, в связи с активной подготовкой международных экспедиций к Луне и Марсу, прежние запреты могут быть пересмотрены.

Первые термоэмиссионные энергоустановки "Топаз" для использования в космических аппаратах были созданы в СССР в 80-е годы Фото: Роскосмос

Именно с таким расчетом за создание общей концепции ТЭМ взялись специалисты Центра имени Келдыша ("Роскосмос"), а ядерную установку для него стали проектировать в московском НИКИЭТ ("Росатом") с участием подмосковного НПО "Луч", где занялись разработкой особых видов ядерного топлива. Весь проект, рассчитанный на 9 лет, предусматривал финансирование в объеме 17 миллиардов рублей. К 2012 году обещали эскизный проект, а дальше - техническое проектирование и моделирование всей системы на суперкомпьютерах. Отработка ядерного реактора как двигательной установки для ТЭМ - 2015 год.

Время от времени в печати проскальзывали отрывочные сведения о состоянии работ, а потом под предлогом режима секретности и они перестали появляться. Вновь об этой теме заговорили на уровне первых лиц "Роскосмоса" и "Росатома" летом-осенью 2020 года. И тогда же стало известно, что к проекту активным образом подключилось конструкторское бюро "Арсенал", расположенное в Петербурге и располагающее своей производственной базой.

В декабре 2020 года с "Арсеналом" заключён контракт на участие в проекте "Зевс-Нуклон". По сведениям из открытых источников, контракт оценен в 4, 2 миллиарда рублей и предусматривает создание аванпроекта, в котором должны быть учтены-интегрированы все наиболее значимые наработки, полученные в организациях "Росатома" и "Роскосмосе" в рамках общего проекта. Оговорено, что указанные в контракте работы предстоит завершить к июлю 2024 года.

Досье "РГ"

Конструкторского бюро "Арсенал" известно пилотными разработками в области космической техники с конца 60-х годов прошлого века. Именно здесь созданы космические аппараты радиолокационной разведки "УС-А" с ядерной энергоустановкой. Их летно-конструкторские испытания начались в 1973 году, а в 1975-м они приняты в эксплуатацию. Эта и другие успешно выполненные работы дали основание закрепить за КБ "Арсенал" статус головного предприятия по созданию космических комплексов наблюдения.