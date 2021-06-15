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15.06.2021 17:03
Рубрика: Власть

Истребители НАТО сопроводили полет российских Ту-160 над Балтикой

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Плановый полет российских стратегических ракетоносцев над Балтикой сопроводили истребители трех стран НАТО: Италии, Дании и Швеции.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС США над Баренцевым морем

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, полет двух Ту-160 дальней авиации продолжался около восьми часов. Он проходил над нейтральными водами Балтийского моря.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались авиацией стран НАТО. В небе были замечены истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции.

Российская авиация также обеспечивала истребительное сопровождение ракетоносцев. Эту задачу выполняли экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Как подчеркнули в военном ведомстве, полеты экипажей дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана являются регулярными и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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