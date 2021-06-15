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15.06.2021 11:05
Рубрика: Общество

Рогозин: Ни одна страна в одиночку не сможет создать систему защиты Земли

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Систему, способную изменять траекторию угрожающих Земле небесных тел, не способна самостоятельно создать ни одна страна. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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"Нет технологии, которая бы позволила изменить траекторию, помешать опасности нашей Земли. Эти технологии надо создавать, ни одна страна не сможет реализовать в одиночку. Это общая задача - защита нашей Земли", - цитирует Рогозина ТАСС. По его словам, защита планеты от непрошеных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию, - это одна из самых важных задач для космонавтики.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге с 9 по 11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге.

Во вторник, 15 июня, проходит второй день конференции. Он посвящен важной памятной дате - шестидесятилетию полета Юрия Гагарина в космос. Президент Международной федерации астронавтики Паскаль Эренфройнд поблагодарила власти Санкт-Петербурга за гостеприимность и считает, что в такой знаменательный год пришло время подвести итоги прошлого и наметить шаги будущего. Тем более, что многие космические миссии требуют долгой подготовки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил символичность проведения GLEX-2021 в Санкт-Петербурге: "История отечественного ракетостроения началась именно здесь, сто лет назад в Петропавловской крепости, где работали специалисты Газодинамической лаборатории".

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