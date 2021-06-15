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15.06.2021 18:12
Рубрика: Происшествия

В Калининграде будут судить торговцев наркотиками в даркнете

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде передано в суд дело по обвинению восьмерых участников организации интернет-магазина по торговле наркотиками.

Фото: youtube/ МВД МЕДИА
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Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ОПГ входили двое создателей и шестеро активных участников. Деятельность группы была пресечена в декабре 2019 года.

Оперативники выяснили, что предложения о продаже размещались на торговой площадке в TOR-сети. 19-летний и 30-летний калининградцы предлагали купить амфетамин, мефедрон, каннабис (марихуану), МДМА в виде кристаллов и а-PVP (соль).

У магазина в даркнете были свое название, витрина и фирменный логотип. Расчеты велись в криптовалюте. Преступная деятельность велась на территории Калининграда, Черняховска, Светлогорска и Зеленоградска.

Курьером у наркоторговцев была 30-летняя женщина. Через мессенджер она получала задания вылетать в командировки в Москву и Санкт-Петербург. Ей оплачивали все расходы на билеты и проживание, финансировали закупку товара.

Затем наркотики расфасовывались на партии в арендованной для этих целей квартире и передавались розничным курьерам-закладчикам через так называемые "мастер-клады".

Тайники с закладками устраивались в разных районах города. Наркотики закапывались в землю, либо магнитами крепились к табличкам с номерами домов, дорожным знакам, водосточным трубам, заборам.

При обысках подозреваемых были изъяты наркотические и психотропные вещества в особо крупном размере, весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовались при совершении преступлений.

Четверых из задержанных, в том числе обоих организаторов, заключили в СИЗО. Уголовное дело по 13 эпизодам передано в Московский районный суд Калининграда.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Борьба с наркотиками

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