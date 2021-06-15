В Калининграде снесут одно из самых известных зданий в центре города - Дом Советов. Это главный калининградский долгострой, который пустует более тридцати лет. На его месте появится общественно-деловой квартал со зданием регионального правительства, гостиницей, музейным комплексом, офисами и апартаментами. Мнения горожан касательно проекта разделились. Кто-то возражает против сноса яркого символа Калининграда, кто-то надеется, что территория вернет себе историческую функцию городского центра.

Главный калининградский долгострой пустует более тридцати лет, контрастируя с другими постройками в центре города. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Дом Советов возведен на той же возвышенности, где раньше располагался Королевский замок Кенигсберга. Обитель Тевтонского ордена, пострадавшую во время Второй мировой войны, взорвали в 1967 году как "символ прусского милитаризма". А в 1970-м стартовало строительство Дома Советов, который был призван превзойти замок своей грандиозностью. Две бело-голубые 21-этажные башни, объединенные крытыми переходами, до сих пор являются самым высоким сооружением столицы Янтарного края.

Во время перестройки строительство прервали, хотя здание было готово на 95 процентов. С тех пор объект никак не используется, а на площади рядом с ним находится самая большая в городе бесплатная парковка. Дом Советов действительно стал одним из символов Калининграда, но увы, известность его носит негативный контекст.

Во время перестройки строительство прервали, хотя здание было готово на 95 процентов

Долгие годы недострой менял собственников и инвесторов. И вот в 2019 году основным владельцем компании, которой на тот момент принадлежал Дом Советов, стала Корпорация развития Калининградской области. Фактически объект выкупил регион - чтобы создать на его месте центр деловой, административной и общественной жизни Калининграда.

Изначально здание планировали реконструировать. Но детальное обследование показало - приспособить объект к современному использованию практически невозможно. Особенно с учетом текущих норм архитектуры и градостроительной деятельности.

- В основном мы занимаемся приспособлением исторических объектов. Но я не представляю, как можно было бы приспособить Дом Советов, полностью или наполовину его не разобрав и не переделав, - подчеркнул Никита Явейн, руководитель петербургского архитектурного бюро, которое победило в конкурсе концепций развития исторического центра Калининграда. - Лестницы здесь ненормативные, коридоры ненормативные, лифты ненормативные. И, что самое главное, Дом Советов так построен, что ничего нельзя перекомпоновать, не меняя внешней геометрии. К примеру, лифты не соответствуют ни требованиям противопожарной безопасности, ни требованиям доступности для маломобильных групп населения. А существующие шахты не позволяют установить нормативные лифты.

В результате региональные власти вместе с представителями экспертного сообщества приняли историческое для города решение: снести Дом Советов. На днях горожанам презентовали концепцию развития нового района, который появится на месте недостроя. Часть территории, включающая в себя раскопки руин Королевского замка, станет археологическим парком. А площадка от Нижнего озера до Московского проспекта, в том числе земля под нынешним Домом Советов, превратится в общественно-деловой квартал.

Самым высоким зданием нового комплекса, согласно концепции, станет стометровый отель. Рядом расположатся еще несколько зданий, в том числе масштабный административный корпус, в который переедут региональные власти. Нынешнее здание правительства области на улице Дмитрия Донского в три раза меньше нового корпуса. В результате областные власти рассредоточены по городу, причем помещения для некоторых структур приходится арендовать.

Силуэты новых зданий перекликаются с исторической архитектурой Калининграда, чем-то напоминая снесенный Королевский замок. Авторы предусмотрели множество общественных пространств: прогулочные зоны, смотровые площадки, музейный комплекс. Сохранится и общественная парковка - она станет подземной.

У этой концепции нашлись и противники. По словам калининградского архитектора Александра Невежина, Дом Советов можно "нарастить" - его конструкция позволяет это сделать. А если задействовать внутренние пространства, вполне реально модернизировать лестницы и лифты, создать многоэтажные многофункциональные помещения.

- Нельзя вот так одним махом все перечеркнуть, предлагая взамен какие-то многоломанные высотные объемы, - заявил Александр Невежин.

Как отметил председатель Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов, представленная концепция требует осмысления. Но на первый взгляд она общественнику понравилась. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне добавил, что концепция развития территории вокруг Дома Советов еще станет предметом обсуждения на различных общественных площадках. Предложения и замечания калининградских архитекторов и общественников будут учтены.