В Мурманской области общепиту запретят работать после 23.00

В Мурманской области вновь вводятся ограничения работы заведений общепита, сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис. Всем кафе, клубам, ресторанам и барам с 18 июня разрешается работать с 6.00 до 23.00.

Ограничения связаны с ростом числа заболевших коронавирусом в Заполярье. Данный шаг объясняется тем, что в подобных заведениях практически не соблюдается масочный режим.

Кроме того, 30 процентов штата всех бюджетных организаций, в том числе муниципальных и государственных служб, с 21 июня переводятся на дистанционный режим работы. Областные власти порекомендовали сделать это всем остальным компаниям, чтобы свести загрузку общественного транспорта к двум третям от прежней.

Муниципальные оперативные штабы переводятся в режим мобилизации. Предполагается усилить контроль соблюдения масочного режима в магазинах и на транспорте. По данным на 14 июня, в регионе выявлен 71 заболевший.