На Кубани нашли тело унесенного течением реки мальчика

Спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика, которого 10 июня унесло течением реки Кубань в станице Кавказской Краснодарского края. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" в своем аккаунте в Instagram.

- Мальчик найден. Погиб. Станица Кавказская, Краснодарский край. Соболезнуем родным и близким, - говорится в сообщении отряда.

Ребенок пропал 10 июня. Вместе с другими детьми он купался в реке, но в один момент нырнул под воду и исчез. На место сразу прибыли спасатели, поиски ребенка продолжались больше четырех суток. Спасатели и волонтеры обследовали около 25 километров береговой линии Кубани. Как сообщили в ГУ МЧС, к операции по поискам мальчика привлекались две группы водолазов, кинологический расчет, а также беспилотный летательный аппарат. С родственниками погибшего ребенка сейчас работают психологи МЧС.

Органы Следственного комитета России по региону проводят доследственную проверку по факту произошедшего и устанавливают обстоятельства трагедии.