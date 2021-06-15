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15.06.2021 10:01
Рубрика: Происшествия

На Кубани нашли тело унесенного течением реки мальчика

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика, которого 10 июня унесло течением реки Кубань в станице Кавказской Краснодарского края. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" в своем аккаунте в Instagram.

На озере в Карелии четыре человека утонули из-за перевернувшейся лодки

- Мальчик найден. Погиб. Станица Кавказская, Краснодарский край. Соболезнуем родным и близким, - говорится в сообщении отряда.

Ребенок пропал 10 июня. Вместе с другими детьми он купался в реке, но в один момент нырнул под воду и исчез. На место сразу прибыли спасатели, поиски ребенка продолжались больше четырех суток. Спасатели и волонтеры обследовали около 25 километров береговой линии Кубани. Как сообщили в ГУ МЧС, к операции по поискам мальчика привлекались две группы водолазов, кинологический расчет, а также беспилотный летательный аппарат. С родственниками погибшего ребенка сейчас работают психологи МЧС.

Органы Следственного комитета России по региону проводят доследственную проверку по факту произошедшего и устанавливают обстоятельства трагедии.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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