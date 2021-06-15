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15.06.2021 12:18
Рубрика: Экономика

Названы курорты, где снижены цены на отели из-за непогоды

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За последнюю неделю из-за плохой погоды подешевели отели на южных курортах России, рассказали "Российской газете" аналитики сервиса бронирования жилья TVIL.RU.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Лидер по снижению цен на жилье - Краснодар, где стоимость номеров в отелях опустилась почти на треть. В станице Должанская на Азовском море отельеры готовы уступить четверть от первоначальной цены за суточное проживание, а в селе Мысовое - 20%.

В отелях Черноморского побережья скидки уже не такие существенные. Например, в Джугбе - около 13%, а в Архипово-Осиповке и селе Веселом - около 15%.

В Крыму самый большой разброс цен. В столице полуострова - Симферополе стоимость номеров опустилась на 18%, в селе Песчаное и Морское - на 25%, в селе Межводное - на 20%.

Кстати, подешевели отели и в соседней с Россией Абхазии. Например, в Гаграх жилье стало доступнее отдыхающим на 15%.

В результате в середине июня номер со всеми удобствами можно забронировать в среднем - за 3 150 рублей в сутки в Крыму, 2 368 рублей - в Краснодарском крае и 2 572 рубля - в Абхазии, подчеркнули эксперты.

Отмечается, что речь идет об отелях, где есть бассейн и все развлечения находятся рядом.

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