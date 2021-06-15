В Краснодаре впервые вышел на линию троллейбус, который был полностью собран здесь. Фактически это старт проекта по производству на Юге России собственного общественного транспорта. В дальнейшем его планируют поставлять также в города Ставропольского края, Крыма и Ростовской области.

В столице Кубани троллейбус отправился по маршруту N 7, курсируя от железнодорожного вокзала Краснодар-1 до международного аэропорта. Модель была разработана специально для Краснодара, в салоне есть сплит-системы (учитывая летнюю духоту в городе) и электронные табло, видеокамеры, Wi-Fi, выдвижной пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Транспорт может перевозить одновременно более ста человек, имея при этом 30 мест для сидения.

- Троллейбус, который сейчас начал курсировать по улицам города, собран в кубанской столице, - обратил внимание мэр Краснодара Евгений Первышов. - До конца года планируется создать 10 таких же машин. А затем - развернуть более массовое производство. Всего нам надо заменить в городе 150 единиц автомобильного парка.

- Мы надеемся, что это производство будет развиваться и сможет обеспечивать муниципальным транспортом не только Краснодар, но и другие города Кубани, - заявил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. - Также планируется продавать троллейбусы в соседний Крым, где существует самая протяженная в СНГ линия контактных проводов. Это новая веха в развитии региона. Мы хотим, чтобы детали троллейбусов производились в Краснодаре и, таким образом, речь шла не только о сборке.

Предприятие, которое поставило все комплектующие для создания кубанских троллейбусов, расположено в Вологде и Пскове. Однако завод готов открыть свое новое подразделение и в Краснодаре. Вопрос в экономической выгоде и целесообразности этого шага. Власти региона со своей стороны обещают всестороннюю помощь.

- На Кубань был поставлен кузов будущего троллейбуса с остеклением, предустановленными дверьми и мостами трансмиссии, - рассказала корреспонденту "РГ" генеральный директор компании, выпускающей троллейбусы, Ирина Сватковская. - Остальное было собрано здесь на месте, но тоже из поставленных нами комплектующих.

Одной из главных, самых сложных и дорогих деталей троллейбуса является мощная аккумуляторная батарея. Причем в Краснодаре есть предприятие, которое может наладить их выпуск - это завод "Сатурн", производящий аккумуляторы для аэрокосмической и военной отраслей. С руководством предприятия уже проведены переговоры, однако вопрос еще нуждается в обсуждении: в его решении существует ряд технических и экономических проблем.