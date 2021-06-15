Планы Украины обложить налогами крымчан назвали сюрреализмом

В Государственном совете Республики Крым считают внесенный в Верховную раду Украины законопроект об отмене "свободной экономической зоны в АРК" и изменении режима налогообложения крымчан сюрреалистичным и имеющим целью усилить напряженность накануне саммита президентов России и США. Такое мнение в комментарии "РГ" высказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

В Верховную раду Украины внесен законопроект об упразднении свободной экономической зоны "Крым", созданной в 2014 году. Противники действующего закона считают, что, назвав крымчан иностранцами, государство Украина формально признала потерю полуострова. И новый закон, по задумке его разработчиков, распространит на крымчан те же налоговые правила, что действуют сейчас на Украине.

- С одной стороны, этот законопроект попахивает абсолютным сюрреализмом, как и существование других структур, якобы отвечающих за ситуацию на полуострове - виртуальной прокуратуры "Автономной Республики Крым", постпреда президента Украины в АРК, - отметил Бобков. - С другой стороны, проект проведения конференции "Крымская платформа" выходит далеко за рамки компетенции Украины. И этот проект, реализующийся через множество псевдообщественных и иных проамерикански настроенных структур, раскручивается накануне встречи лидеров США и России, чтоб создать максимально напряженную обстановку вокруг этого диалога. Ведь любые возможные договоренности между США и РФ будут расценены Украиной как потенциально невыгодные и даже опасные.

Заместитель председателя Госсовета считает, что за несколько дней до российско-американского саммита, истерия нагнетается любыми подходящими для этого способами. Но оценивать всерьез вносимые в раду экономические законопроекты, виртуально касающиеся Крыма, можно только с позиции психоаналитики.

- Никаких экономических последствий от этого законопроекта нет и не будет, - уверен Бобков. - Это исключительно политика, не имеющая к экономике никакого отношения. И действовать новый закон в любом случае только в полувиртуальной зоне. Им очень важно не убирать Крым из повестки, чтоб использовать его как метод шантажа.

В Верховную раду Украины внесен законопроект об упразднении свободной экономической зоны "Крым", созданной в 2014 году. Это по задумке его разработчиков, распространит на крымчан те же налоговые правила, что действуют сейчас на Украине.