В Абхазии мужчина открыл стрельбу по двум российским туристам

Двое российских туристов были ранены в ходе стрельбы сегодня ночью в Пицунде. Личность стрелявшего установлена - им оказался 43-летний житель села Лыхны Гудаутского района, он взят под стражу, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

По информации правоохранителей, происшествие произошло 15 июня около 00.20 в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща". Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что в результате внезапно вспыхнувшей ссоры с гражданами РФ (1985 года рождения) местный житель произвел в них выстрелы из пистолета неустановленного образца. Один отдыхающий был ранен "в колени и стопу", его товарищ получил шесть ранений "в область левой ноги и таза". Пострадавшие были доставлены в центральную больницу города Гагра и после оказания первичной помощи были перевезены в лечебное учреждение Сочи.

"Осколком от выпущенных пуль ранен и сам гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, который ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения, - рассказали в пресс-службе МВД Республики Абхазия. - Семнадцатого мая этого года в отношении вышеназванного гражданина было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая ему была избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено четвертого июня 2021 года и после утверждения обвинительного акта прокурором Сухуми уголовное дело направлено в суд. Сейчас мужчина находится в центральной больнице и взят под стражу".