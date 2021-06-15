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15.06.2021 13:59
Рубрика: Происшествия

В больницу Сочи доставили туристов, раненных при стрельбе в Абхазии

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В одну из больниц города-курорта Сочи доставили двух российских туристов, раненных сегодня ночью в Пицунде. Как сообщил источник "РГ" в правоохранительных органах региона, в данный момент их обследуют врачи. В министерстве здравоохранения Краснодарского края пока эту ситуацию не комментируют.

Фото: iStock
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По словам пресс-секретаря посольства России в республике Дениса Лаврикова, жизни пострадавших мужчин ничего не угрожает, и данное происшествие поставлено на контроль представительства МВД России в Абхазии и республиканских органов.

- С отдыхающими уже все хорошо, им оперативно оказали первую помощь и уже вывезли в Сочи, и дальше там они проходят лечение. Ранения достаточно тяжелые, но сейчас нет угрозы жизни, - прокомментировал Лавриков ТАСС.

По информации правоохранителей, происшествие произошло 15 июня около 00.20 в ресторане "Апсны", расположенном на огороженной территории пансионата "Самшитовая роща". В результате внезапно вспыхнувшей ссоры с гражданами РФ (1985 года рождения) местный житель достал пистолет и выпустил в оппонентов целую обойму. В итоге один отдыхающий был ранен в колени и стопу, его товарищ получил шесть ранений в область левой ноги и таза.

"Осколком от выпущенных пуль ранен и сам гражданин Абхазии, который ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения", - рассказали в пресс-службе МВД Республики Абхазия.

Оказалось, 17 мая этого года в отношении вышеназванного гражданина было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Сейчас 43-летний мужчина находится в центральной больнице города Сухум и взят под стражу.

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