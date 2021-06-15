В Крыму мотоциклистка насмерть разбилась на мокрой трассе

На автотрассе Симферополь - Евпатория в районе села Школьное 20-летняя мотоциклистка не справилась с управлением на мокром после дождя асфальте и разбилась насмерть. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Трагедия произошла на четырехполосном участке дороги с разделительной полосой с идеальным дорожным покрытием.

- Водитель, по предварительным данным, допустила опрокидывание мотоцикла и, выехав за пределы проезжей части, ударилась о металлическое дорожное ограждение, - рассказали подробности в МВД. - В результате падения молодая женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

МВД начало проверку по факту ДТП, по результатам будут приняты законные процессуальные решения.