В Волгоградской области охотник застрелил товарища и ранил другого

В Волгоградской области 43-летний житель Иловлинского района получил смертельное огнестрельное ранение при охоте на крупную дичь. Его напарник получил ранение в предплечье. При этом в регионе действует запрет на охоту.

Как сообщает пресс-служба СКР региона, инцидент произошел вечером 14 июня около хутора Авилов. Трое мужчин устроили охоту и подстрели животное. Однако при добыче подранка произошел, по словам подозреваемых в браконьерстве, слуйчаный выстрел из ружья.

"В результате 43-летний владелец оружия скончался на месте, второй охотник получил ранение предплечья", - говорится в сообщении ведомства.

Третий участник инцидента оказал пострадавшему первую помощь и сообщил о ЧП в правоохранительные органы. По факту гибели мужчины и выяснения обстоятельств охоты в заповедный период проводится доследственная проверка.