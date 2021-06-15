В Волгоградской области сошли с рельсов 20 вагонов

ЧП произошло на перегоне Ярыженская - Алексиково Приволжской железной дороги. Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, произошел сход 20 порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение по перегону было приостановлено почти на сутки.

Инцидент сказался на маршрутах движения поездов. Пассажирский поезд дальнего следования Волгоград - Москва был направлен измененным маршрутом, задержан поезд Санкт-Петербург - Волгоград.

Сегодня утром ремонтные бригады завершили восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда, информирует Приволжская железная дорога. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.