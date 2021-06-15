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15.06.2021 12:58

Волгоградский губернатор призвал добиться общего иммунитета к осени

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание, посвященное формированию основ единой системы здравоохранения региона, а также массовой вакцинации от COVID-19. Рабочая встреча состоялась на площадке Центра электронного медицинского образования медицинского университета.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Здесь после комплексной реконструкции разместились 37 симуляционных кабинетов. В центре есть более 250 единиц оборудования для отработки практически всех медицинских манипуляций, в первую очередь - реанимационных действий.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
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- Это единственный такого масштаба центр медицинского электронного обучения в России, который отвечает самым высоким требованиям. Повышение уровня образования и квалификации медперсонала - одна из задач создания единой современной системы здравоохранения Волгоградской области, - сказал Бочаров. - ВолгГМУ - один из лучших медуниверситетов России, где обучаются тысячи студентов из разных стран мира. Это еще и системообразующая база подготовки медперсонала для лечебных учреждений региона.

Оперштаб совместно с главным санитарным врачом Волгоградской области продолжает анализировать происходящее в Москве, Санкт-Петербурге и местах традиционного летнего отдыха людей. При необходимости в регионе готовы к оперативному развертыванию дополнительного коечного фонда. В резерве - достаточное количество медперсонала, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов.

Уже построен и оснащен инфекционный госпиталь в Волжском, передовые межрайонные центры возводятся в Калаче-на-Дону и Камышине, еще один появится на севере области. Полным ходом идет вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы администрации региона, прививку уже сделали свыше 337 тысяч человек. Стоит задача к осени достичь коллективного иммунитета. Акцент сделают на защите пенсионеров.

- Вакцинирование от коронавирусной инфекции - это по-настоящему забота о своих родных и близких, о людях старшего возраста, обо всех жителях Волгоградской области. Этому вопросу необходимо уделить основное внимание, чтобы не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации и необходимости введения ограничений деятельности предприятий и организаций, - добавил губернатор.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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