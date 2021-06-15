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15.06.2021 08:01
Рубрика: Общество

Врач предостерег от трех вещей, которые нельзя делать при боли в спине

Текст: Лариса Ионова

Сегодня очень много людей ведут малоподвижный образ жизни, много времени проводят за компьютером, усугубила ситуацию самоизоляция и вынужденное сидение по домам. В то время как работоголики жалуются, что у них просто нет времени на движение.

Фото: iStock
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На самом деле это вопрос самоорганизации и дисциплины, считает эксперт "РГ", врач-кинезиотерапевт Леонид Дьяков. Кстати, кинезиотерапия - это лечение движением.

- Самый лучший выход - это ходьба, - рассказывает специалист. - И если человек хочет прожить активную и здоровую жизнь, он должен много двигаться. Десять тысяч шагов, которые определили как оптимальное количество шагов, которое нужно сделать за день, - на самом деле это минимальное, что можно сделать для пользы своему организму Скажем, Для молодых, 20-летних, и 20-25 тысяч шагов на самом деле не много.

Возможность двигаться есть всегда, даже если очень мало времени. Например, место работы находится не близко к дому, - не садитесь в машину, идите пешком. Многие живут в многоэтажных домов. Игнорируйте лифт - поднимайтесь на свой этаж пешком. Лестница - прекрасный тренажер, и обеспечит вам небольшую кардионагрузку.

Если все же боли в спине, суставах уже настигли человека, врач дал три совета.

Не увлекаться корсетами. "У меня четкое убеждение по поводу корсетов - поясничных, шейных, так называемых головодержателей - они необходимы после травмы. Когда нужно обеспечить полную неподвижность, чтобы срослись кости. Тогда корсет незаменим. Но когда носить его назначают всем подряд - это неверное. Мы сознательно ограничиваем движение, тогда как оно должно быть активным. Временное облегчение "держатель", может, и принесет, но мышцы совсем отучатся работать и в дальнейшем это приведет к еще большим проблемам.

Не заниматься самолечением. Бывает, прихватило - ни сесть ни встать. Человек начинает слушать всех подряд соседей и друзей, рыться в интернете, пробуя на себе всевозможные, порой противоположного действия, мази и растирки. Я очень боюсь всегда советовать что-либо в острый период. Та же боль в пояснице может говорить о проблемах в мышцах или позвоночнике, но нередко сигнализирует о серьезных патологиях внутренних органов, органов малого таза. Поэтому в острый период рекомендую попасть к специалисту, чтобы не пропустить совсем другое заболевание.

Фото: iStock
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Не делать исследования, упражнения и массаж без консультации с врачом. Одна и та же боль может быть признаком разных проблем. Некоторые, чуть что, спешат на МРТ, там находят, к примеру, грыжу мы, и пациент начинает активно ее лечить. А боль может быть по другой причине. Надо понимать, что грыжа - довольно распространенная проблема. Многие люди живут с ними и даже не знают об этом, в зависимости о того, дает ли она свою симптоматику или просто остается случайной находкой рентгенолога. Также некоторые начинают делать упражнения на растяжку. Но это не универсальное средство, кому-то растягиваться вообще противопоказано. Я понимаю стрейджинг как часть программы физической поддержки тела, но не средством избавления от боли.

Также профилактическим средством является массаж, но и к нему можно прибегать далеко не во всех случаях. Бывают периоды. Когда делать его просто запрещено.

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