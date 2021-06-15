Бесплатные гектары в Арктике будут выделяться рядом с городами и инфраструктурой. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе заседания Общественного совета Арктической зоны в Салехарде.

"Базовый принцип при определении арктических территорий, на которых будут выделяться бесплатные гектары - не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан. Это будут точки на карте вблизи крупных населенных пунктов и инфраструктуры", - отметил министр.

По словам Чекункова, земельная программа в Арктике будет востребована как для строительства домов, так и для предпринимательства.

"При этом гектар - это не подарок судьбы. К нему не прилагается щука, которая легко, как в сказке, создаст на земле бизнес. Гектар - это вызов для гражданина, для семьи, решившей инвестировать в развитие собственного дела или строительство жилья свои труд, время, деньги. Мы бы хотели, чтобы Гектар в Арктике стал предпринимательским вызовом. Это марафон, а не сказка. Мы будем поддерживать активных людей, помогать тем, кто решится участвовать в программе", - отметил министр.

Во всех субъектах РФ, которые входят в Арктическую зону, за исключением Красноярского края, уже определены зоны "можно" - территории, в границах которых граждане смогут бесплатно оформить земельный участок.

"В перечень участков для бесплатного выделения земли в Арктике не включаются территории, на которых проживают, либо ведут хозяйственную деятельность коренные и малочисленные народы Севера", - отметил глава Минвостокразвития.

С 1 августа 2021 года программу бесплатного выделения земли планируется распространить на территорию Арктической зоны России. Соответствующий законопроект во втором чтении рассмотрит сегодня Госдума.

Как и на Дальнем Востоке, землю в Арктике можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода. В первые шесть месяцев участки будут выделяться жителям арктических регионов. Затем землю сможет взять любой гражданин России, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников.

Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.