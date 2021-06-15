Татьяна Лугвина откроет инклюзивную онлайн-школу для слабослышащих и слабовидящих людей. Екатеринбурженка, с детства страдающая нарушением слуха, презентовала проект на Всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в Крыму. В грантовом конкурсе от Росмолодежи Татьяна выиграла миллион рублей на воплощение своей идеи. Проект она задумала вместе с лингвистом Марией Бабкиной.

- Рада, что онлайн-образованию дали зеленый свет. Обычные языковые школы в регионе не принимают учеников с нарушением слуха. А сегодня появляется все больше вакансий, требующих знания английского, - рассказала Татьяна Лугвина.

Девушка, которой в освоении иностранного языка помогает чтение по губам и хорошее произношение, считает, что английский могут осилить все, поэтому свою школу назвала "English for everyone". Разработанная Татьяной программа предполагает обучения в гибридном формате: полгода будут проходить онлайн-уроки, а затем ученики поедут за границу для погружения в языковую среду. В школе, где опробуют новые методики лингвистов, переводчиков и дефектологов, смогут учиться представители любого российского региона, причем бесплатно. В продвижении проекта Татьяне помогут в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Между тем

На Среднем Урале уже 20 человек и три вуза стали победителями грантового конкурса Росмолодежи. На проекты активисты получат 34,5 миллиона рублей.