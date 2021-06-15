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15.06.2021 05:58
Рубрика: Общество

Все в парк

На Урале развивается экодвижение
Текст: Юлия Мякишева
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
В Екатеринбурге порой кажется, стоит выйти на улицу - и захватят "зеленые", в хорошем смысле. Тут экоактивистка прибирает парк, а заводчане - пляж у пруда, там волонтеры облагораживают сад старинной усадьбы, а горожане обмениваются растениями на свопах.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru

Лицом экоактивизма в Екатеринбурге можно назвать Дину Хитрову. В 2018 году женщина стала заниматься плоггингом (сбор мусора во время пробежки) в Уктусском лесопарке рядом с домом, вести блог и рассказывать о хитростях экожизни. Самая любопытная ее задумка - год без покупок, который превратился в два года. Дина чинит старую одежду и покупает только самое необходимое и ткань и фурнитуру для многоразовых мешочков и бахил, шитьем которых зарабатывает на жизнь.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В городе популярен раздельный сбор мусора. Пока что им не занимаются во дворе каждого дома, по информации регионального оператора по обращению с ТКО, всего 157 тысяч жителей восточной части Свердловской области имеют такую возможность. Раздельный сбор внедрен в 10 учреждениях: вузах, колледжах, школах и детских садах Екатеринбурга и ближайших городов.

При этом в столице Среднего Урала есть несколько организаций, которые с радостью заберут чужие отходы. Например, у "Немузея мусора" две площадки: круглосуточная сортировочная станция у крупного торгового центра и сам "Немузей", где проводят экскурсии по экспозиции, создают арт-объекты из мусора и читают лекции. Недавно на площадке появилась вермиферма для компоста. Там же в рабочее время можно сдать чистый отсортированный мусор.

Другой проект, "Вещь добра", собирает только одежду. По всему Екатеринбургу установлено 10 контейнеров, куда можно сдать вещи и обувь. Что-то после сортировки отправится на переработку, что-то в благотворительные организации, а что-то удастся продать как секонд-хенд.

Для города стали традиционными прогулки по набережной реки Исеть со сбором мусора с берегов. В этом году экоактивисты пошли дальше и устроили погружение в озеро Шарташ для очистки его дна.

В Екатеринбурге есть несколько организаций, которые с радостью заберут чужие отходы

Уральский государственный горный университет ко Дню эколога провел субботник на Шарташских каменных палатках. В акции участвовали школьники из геологических клубов и кружков. Ребята с помощью газовых горелок и металлических щеток удаляли граффити с каменных глыб.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости www.ria.ru
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В апреле в Екатеринбурге провели первый фестиваль растений. В программе были лекции, маркет и своп - обмен растениями. Последнее настолько приглянулось горожанам, что с того момента прошло уже несколько таких обменов. Правила простые: все приносят свои растения и получают за них фишки в зависимости от редкости растения, а потом эти фишки обмениваются на цветок.

Потребность горожан в прямом смысле в зеленых мероприятиях стала понятна еще несколько лет назад, когда группа активистов стала облагораживать давно заброшенный сад у исторической усадьбы. Посадками занимаются до сих пор, и летом там проводят паркеты, лекции и кинопоказы. Другие волонтеры из проекта "Дарим лес" договорились с лесничествами и уже несколько лет осенью и весной высаживают деревья в лесопарках, лесхозах и питомниках близ города.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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