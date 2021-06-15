Более 120 десятиклассников из десяти районов Курганской области впервые участвовали в учебно-полевых сборах в военно-спортивном лагере в селе Чумляк Щучанского района.

Будущие защитники серьезно подготовились к этому событию, некоторые даже оставили дома сотовые телефоны. Под руководством опытных наставников ребята постигали основы строевой и огневой подготовки, учились собирать и разбирать автомат Калашникова, обращаться с противогазом, оказывать первую помощь пострадавшим. Многие с удовольствием пробовали себя в роли связистов, передавали по спецсвязи короткие сообщения.

Резервистам обеспечили доступ к материально-технической базе Щучанского гарнизона, обучение шло с привлечением кадровых военнослужащих. По словам руководителя сборов Владислава Баженова, практические занятия в полевых условиях - отличная подготовка будущих призывников к военной службе. После сборов ребятам выдадут памятные именные жетоны.

Кстати

Материал подготовлен информационным партнером "Российской газеты" - газетой "Звезда", г. Щучье.