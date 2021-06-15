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15.06.2021 16:29
Рубрика: Общество

Призыв для старшеклассников

Текст: Оксана Абрамовских (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 131(8482)
Более 120 десятиклассников из десяти районов Курганской области впервые участвовали в учебно-полевых сборах в военно-спортивном лагере в селе Чумляк Щучанского района.

Будущие защитники серьезно подготовились к этому событию, некоторые даже оставили дома сотовые телефоны. Под руководством опытных наставников ребята постигали основы строевой и огневой подготовки, учились собирать и разбирать автомат Калашникова, обращаться с противогазом, оказывать первую помощь пострадавшим. Многие с удовольствием пробовали себя в роли связистов, передавали по спецсвязи короткие сообщения.

На Урале прошел первый военно-патриотический форум

Резервистам обеспечили доступ к материально-технической базе Щучанского гарнизона, обучение шло с привлечением кадровых военнослужащих. По словам руководителя сборов Владислава Баженова, практические занятия в полевых условиях - отличная подготовка будущих призывников к военной службе. После сборов ребятам выдадут памятные именные жетоны.

Кстати

Материал подготовлен информационным партнером "Российской газеты" - газетой "Звезда", г. Щучье.

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