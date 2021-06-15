На Среднем Урале допустили введение ограничений из-за роста COVID-19

Сегодня в Свердловской области зарегистрировали 146 случаев заражения коронавирусом, тогда как неделю назад, 8 июня, зафиксировали 105 случаев, что было наравне со статистикой всего предыдущего месяца. Всплеск заболеваемости в последнюю неделю прокомментировал губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Мы внимательно следим за состоянием дел. Действительно, растет число заболевших, мы это наблюдаем. Я не исключаю ограничительных мер. Мы, конечно же, к этому будем подходить крайне аккуратно. Оперштаб работает, и буквально в ближайшие дни мы расскажем об ограничениях, если они будут, - передает слова главы оперштаб региона по борьбе с болезнью.

Евгений Куйвашев попросил свердловчан не пренебрегать мерами безопасности, носить маски в общественном транспорте и магазинах.

- Это не какая-то шутка, не чья-то блажь. Коронавирус - серьезная угроза, с которой нам еще предстоит бороться и некоторое время жить. Поэтому нужно беречь своих родителей, защищать себя и своих близких, - сказал он.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Свердловской области подтвердили 90 988 случаев заболевания. За сутки выписали 127 человек, всего болезнь перенесли 84 854 жителя региона. Погибли еще 13 человек. Всего жертвами COVID-19 стали 3610 человек.