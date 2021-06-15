Рейс Тюмень - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт из-за неполадки

Boeing-737 авиакомпании Utair, следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета.

"Примерно в 9.14 по местному времени в Рощино совершил вынужденную посадку самолет в связи с неполадкой одного из датчиков", - передает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

На борту находилось сто пассажиров и шестеро членов экипажа. Посадка прошла штатно, помощь экстренных служб не потребовалась. Причины и обстоятельства авиационного инцидента расследуются.

"После замены борта в 11.45 самолет отправился в пункт назначения", - добавили в Уральской транспортной прокуратуре. По данным ведомства на рейс зарегистрировались 108 пассажиров (в том числе - девять детей).