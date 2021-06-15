Резиденты Арктической зоны реализуют проекты на 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на заседании общественного совета Арктической зоны России, состоявшемся сегодня в Салехарде.

Совет прошел при участии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Провел его председатель совета, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

- Мы работаем с крупными инвесторами, резидентами Арктической зоны, -самой большой территории с режимом преференций. Сейчас насчитывается уже 129 компаний-резидентов,и их становится все больше. В общей сложности они реализуют проекты на сумму более 200 миллиардов рублей, - отметил Алексей Чекунков.

Ключевой задачей общественного совета министр назвал формирование атмосферы доверия между бизнесменами и коренными малочисленными народами Севера. Основным вопросом обсуждения на совете стало обсуждение плана мероприятий программы государственной поддержки традиционной деятельности коренных этносов.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в регионе накоплен большой многолетний опыт взаимодействия между крупными компаниями и коренными этносами. И этим опытом Ямал готов поделиться с другими регионами.

- Недавно мы получили проект плана мероприятий госпрограммы. Он включает в себя предложения нескольких территорий, входящих в Арктическую зону. И то, что министерство аккумулирует и анализирует все самое ценное, что предлагают регионы, - верное начало большой работы, - подчеркнул глава Ямала.

Отметим, ЯНАО входит в состав рабочей группы, которая занимается составлением плана мероприятий в рамках этой государственной программы. Регион внес в проект плана семнадцать различных мероприятий по поддержкетундровиков. В частности, они касаются развития туристической индустрии в местах ведения традиционной деятельности коренных народов,предоставление им субсидий для развития этнотуризма, вовлечение в эту сферу представителей самих коренных этносов. Кроме того, Ямал предложил готовить кадры для сферы этнотуризма, предоставлять специальные образовательные сертификаты абитуриентам,сотрудничать с блогерами из числа молодых ребят, работать в рамках "Школы гостеприимства для оленеводов", а также стремиться популяризировать предпринимательство в целом.

Одной из тем совещания стало обсуждение упрощенного порядка предоставления участков в Арктической зоне.

- Здесь нужны точные, четко выверенные решения, - подчеркнул губернатор Ямала.

Поясним, в ЯНАО сейчас сформирован проект так называемой "зоны можно" - территории, на которой разрешено выделять земельные участки. При ее определении были учтены лицензионные участки, характер почвы, пути каслания. В результате в такую зону были включены участки вблизи населенных пунктов с максимально возможной транспортной доступностью общей площадью более 17 000 гектаров.

Отметим, сегодня в Салехарде состоялась и рабочая встреча Дмитрия Артюхова и Алексея Чекункова. Глава Ямала и министр обсудили реализацию промышленных и инфраструктурных проектов, необходимых для развития ЯНАО.

- Крайне важно говорить сегодня о будущем округа как мощнейшего экономического драйвера страны. Благополучие региона, а значит, в немалой степени и России зависит от проектов, которые сейчас реализуются на Ямале, - подчеркнул Алексей Чекунков.

Речь прежде всего о реализации Северного широтного хода и его продолжения - железнодорожной магистрали Бованенково-Сабетта (или СШХ-2). Эти магистрали обеспечат связанность арктических территорий, дадут выход к Северному морскому пути, разгрузят узкие места на действующих железнодорожных ветках. Проект строительства Северного широтного хода может быть реализован с использованием нового инструмента бюджетных кредитов. Президент в своем послании Федеральному собранию назвал его одним из пилотных. Округ готов подать заявку на получения кредита, как только на федеральном уровне будет подготовлена необходимая нормативная база.

Одной из задач Алексей Чекунков назвал диверсификацию экономики округа. Прежде всего за счет проектов в сфере логистики и туризма. Дмитрий Артюхов,в свою очередь,представил проект туркластера на Полярном Урале. Он отметил, что эта часть Ямала привлекательна для туристов благодаря уникальной природе, самобытной культуре коренных народов и близости к столицам. Так, время в пути от Москвы и Санкт-Петербурга составляет меньше трех часов полета. В планах округа создать необходимую для гостей инфраструктуру.