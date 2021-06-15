Тюменского грибника за поджог леса оштрафовали на 770 тысяч рублей

Спустя восемь месяцев после двух неумышленных поджогов леса жителю села Раздолье Армизонского района Тюменской области вынесли приговор. За разведение огня, который уничтожил и повредил сосны на площади 7,9 гектара, ему придется выплатить в пользу областного департамента лесного комплекса 770 тысяч рублей.

Кроме того, пояснили в областной прокуратуре, мужчине назначили девять месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из зарплаты условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. В начале следствия горе-грибнику грозили четырьмя годами лишения свободы.

Днем 15 октября прошлого года 64-летний мужчина, который официально давно не работал, а промышлял сбором дикоросов, отправился на тихую охоту за опятами. Как говорится в материалах дела, ходил он чаще всего в труднодоступные места, удаляясь от села на 15 километров. Вечером пенсионер развел костер, а пока огонь разгорался, удалился за валежником. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на сухую траву, а потом и на сосны поблизости. Самостоятельно потушить возгорание сельчанин не смог и попросту сбежал.

Тогда пожар уничтожил и повредил деревья на площади 6,1 гектара. Через два дня грибник задумал собирать грузди. После урожайной прогулки он приготовил место для ночлега: снова развел костер, поужинал, лег спать. Рано утром грибника разбудил густой дым - вновь от костра загорелся лес (на площади 1,8 гектара). Сам же мужчина покинул место происшествия во второй раз.

За две, в общем-то, безобидные вылазки за грибами сельчанин нанес крупный ущерб природе. Приговор пенсионеру вынес Армизонский районный суд Тюменской области.

Между тем

По словам директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича, всего с начала пожароопасного сезона 2021 года, а это с первых чисел апреля, возбуждено 673 административных дела, назначено 610 наказаний на сумму 6 366 600 рублей в виде штрафов. В органах дознания МЧС России находится 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 22 уголовных дела.