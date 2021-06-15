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15.06.2021 13:40
Рубрика: Происшествия

Тюменского грибника за поджог леса оштрафовали на 770 тысяч рублей

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Спустя восемь месяцев после двух неумышленных поджогов леса жителю села Раздолье Армизонского района Тюменской области вынесли приговор. За разведение огня, который уничтожил и повредил сосны на площади 7,9 гектара, ему придется выплатить в пользу областного департамента лесного комплекса 770 тысяч рублей.

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Кроме того, пояснили в областной прокуратуре, мужчине назначили девять месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из зарплаты условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. В начале следствия горе-грибнику грозили четырьмя годами лишения свободы.

Днем 15 октября прошлого года 64-летний мужчина, который официально давно не работал, а промышлял сбором дикоросов, отправился на тихую охоту за опятами. Как говорится в материалах дела, ходил он чаще всего в труднодоступные места, удаляясь от села на 15 километров. Вечером пенсионер развел костер, а пока огонь разгорался, удалился за валежником. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на сухую траву, а потом и на сосны поблизости. Самостоятельно потушить возгорание сельчанин не смог и попросту сбежал.

Тогда пожар уничтожил и повредил деревья на площади 6,1 гектара. Через два дня грибник задумал собирать грузди. После урожайной прогулки он приготовил место для ночлега: снова развел костер, поужинал, лег спать. Рано утром грибника разбудил густой дым - вновь от костра загорелся лес (на площади 1,8 гектара). Сам же мужчина покинул место происшествия во второй раз.

За две, в общем-то, безобидные вылазки за грибами сельчанин нанес крупный ущерб природе. Приговор пенсионеру вынес Армизонский районный суд Тюменской области.

Между тем

По словам директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича, всего с начала пожароопасного сезона 2021 года, а это с первых чисел апреля, возбуждено 673 административных дела, назначено 610 наказаний на сумму 6 366 600 рублей в виде штрафов. В органах дознания МЧС России находится 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 22 уголовных дела.

За поджог травы сибиряки заплатили серьезные штрафы
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Все о грибах Лесные пожары

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