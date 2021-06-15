Туристам предложили экзотический маршрут на "край земли"

У любителей экзотики есть уникальная возможность прокатиться по самой длинной узкоколейной железной дороге в России - Алапаевской в Свердловской области. Здесь же найдут развлечение и туристы-экстремалы. Протяженность узкоколейки сегодня составляет 177 километров. А в момент расцвета, в 1960-1970-е, она была в 3,5 раза длиннее. По ней вы проедете мимо лесных поселков и доберетесь "края земли". Еще одна уникальность дороги - по ней ходит единственный в стране православный узкоколейный вагон-храм. Она также включена в "Императорский маршрут" Екатеринбург-Алапаевск.

На краю земли

Алапаевская узкоколейка проходит рядом с затерявшимися в лесу поселками. Фото: Татьяна Андреева /РГ

"Таких узкоколеек с пассажирским движением, как наша, в России больше нет, да и в мире, пожалуй, тоже. Они все по 5-11 километров, - рассказывает директор Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД) Олег Булатов. - 750-миллиметровая колея легкая, для движения по болотам она удобнее и дешевле, чем 1520-миллиметровая. Под ту надо укладывать основание, подсыпать щебня, проводить выторфовку (вынимать и вывозить торф - прим. ред.)".

От Алапаевска до Санкино ехать примерно пять с половиной часов, до Калача ("края земли") - восемь. Вагоны сидячие (с жесткими скамейками, как в старых электричках) или плацкартные (на 16 мест, полки только боковые). Для небольших групп туристов есть возможность покататься в "мягком" - железнодорожники установили диванчики. Правда, проход остается совсем узкий.

В основном, тургруппы возят до Верхней Синячихи в субботу днем. Там расположено памятное место "Императорского маршрута" - шахта Межная. Вообще-то сюда можно легко добраться по автотрассе, всего-то 19 километров, но по узкоколейке гораздо романтичнее.

Для туристов подготовили мини-брендированный состав со шторками на окнах и портретами членов царской семьи на стенах. Он "домчит" до пункта назначения за 1 час 10 минут. Быстрее не получится: по узкой колее нельзя развивать скорость больше 30 километров в час. Пассажирам в дороге предложат чай с фирменными булочками, сшить тряпичную игрушку, посмотреть исторический фильм или спеть в караоке.

Увидеть аппарат Трегера

Туристов по узкоколейке возят не только летом, но и зимой. Фото: Татьяна Андреева /РГ

Музей истории Алапаевской узкоколейки, в котором пять залов, тоже необычен. Во-первых, он находится на втором этаже действующего электроцеха. Когда-то сюда поднимали кран-балкой детали для ремонта, теперь бывший промлифт закрыли стеклом.

Гид дергает язык настоящего станционного чугунного колокола. Раньше один удар означал прибытие состава, два удара - пять минут до отправления, три удара - поезд трогается.

Еще один удивительный экспонат - электрожезловый аппарат Трегера. Он помогал избежать столкновения двух составов на перегоне. Чтобы извлечь металлический жезл, его надо прогнать по "лабиринту" к отверстию, помеченному звездой, и повернуть диск на 90 градусов. Раньше перед отправлением поезда дежурный по станции звонил на следующую. Если там были готовы к приему состава, крутили ручку индуктора. Ток по проводам поступал в электрожезловый аппарат и разблокировал замок. Дежурный вынимал жезл и вручал машинисту, тот на станции прибытия передавал его другому дежурному. Вытащить сразу несколько жезлов из аппарата невозможно, а суммарно в двух их всегда должно быть четное количество.

Директор музея Екатерина Файзулина берет в руку странную металлическую петлю с длинной ручкой. Немного похоже на сплющенную ракетку без сетки.

"Если состав не мог полностью остановиться, груженый, допустим, то машинист сбрасывал скорость до пяти километров в час. Дежурный по станции брал этот жезлоподаватель, вставлял жезл в пружинный держатель, - объясняет она предназначение предмета. - Машинист вытягивал руку в окно, хватался за петлю, быстро вынимал жезл. И выкидывал назад жезлоподаватель с жезлом от предыдущего перегона".

Не менее впечатляет уличная экспозиция: товарные вагоны и снегоочистители путей с деревянным кузовом. Этакие прапрадедушки нынешних.

Эх, прокачусь!

Этот маршрут для тех, кто хочет на время оторваться от цивилизации. Фото: Татьяна Андреева /РГ

Посещение музея и поездки по узкоколейке до Верхней Синячихи начали включать в некоторые туры, в том числе и в "Императорский маршрут". Но тем, кто хочет почувствовать настоящий отрыв от цивилизации, можно приехать в Алапаевск самостоятельно.

Сначала электричкой, либо на машине, перебраться с одного железнодорожного вокзала на другой и купить билет до Калача или Санкино. Вокзал и музей АУЖД расположены на улице Бочкарева, 73.

Стоимость поездки невысокая: от 26 до 112 рублей в жестком вагоне, в плацкарте - от 44 до 160. За организованную экскурсию с гидом и обедом с вас попросят уже 600-700 рублей. На посещение музея надо записываться предварительно.

Кроме того, для любителей экстрима местные жители организуют мини-туры на "пионерках". Это такие самодельныемотодрезины, на которых передвигаются от одной лесной деревни до другой. Записаться на них можно в соцсетях.

Дорога трех маршрутов

Запустили узкоколейку 123 года назад, чтобы возить древесный уголь на металлургические заводы. Фото: Татьяна Андреева /РГ

Создавалась узкоколейка 123 года назад, чтобы доставлять древесный уголь с Алапаевских дач на три металлургических завода. Несмотря на почтенный возраст это до сих пор действующее предприятие.

Его парк насчитывает 15 тепловозов, 14 пассажирских вагонов и около 300 грузовых. В трех депо трудятся 100 человек. Они обслуживают три маршрута: Алапаевск-Санкино, Санкино-Калач и Алапаевск-Синячиха. В год перевозят до 20 тысяч пассажиров.

И это не только туристический маршрут. Для жителей лесных поселков он - единственное средство связи с "большим миром". "Электричество там дают по часам, интернет недоступен. Когда-то это были узловые станции Ельничное, Сосновка, Маевка. Сегодня многие почти перестали существовать, - рассказала Екатерина Файзулина. - Самая отдаленная действующая - Калач - расположена в 145 километрах от Алапаевска, там всего девять жителей. Поезд к ним ходит два раза в неделю. В Санкино составы стыкуются и обмениваются пассажирами".

Алапаевская узкоколейка на 16 лет старше своей ширококолейной "сестры". У них разные вокзалы, но пути несколько раз пересекаются. Особенно впечатляет "трехнитка" на городском переезде, где узкая колея вписана в широкую. Хотя прокладывали ее изначально для того, чтобы возить грузы, внешне не найти отличий от обычной железнодорожной линии, только вагончики меньше по размеру.

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