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15.06.2021 10:31
Рубрика: Общество

В Челябинской области дадут выходной сделавшим прививку от COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области для ускорения темпов вакцинации рассматривается возможность предоставления выходного дня тем, кто поставил прививку. С таким предложением к работодателям выступил глава региона Алексей Текслер, сообщили во вторник в правительстве региона.

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- Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился, - заявил губернатор на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией. - Понятно, что такое решение может принять только работодатель, но за бюджетные муниципальные структуры это решение примем мы. У некоторых граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и, естественно, оплачиваемым.

Как пояснили в правительстве региона, южноуральцы смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. Алексей Текслер уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать эту инициативу.

Недостатка вакцины в регионе нет - поступило более 351 тысяч комплектов вакцины от COVID-19. Дополнительно в учреждения ФМБА направлены еще 35 тысяч доз.

Однако ситуация с заболеваемостью, по последним данным Роспотребнадзора продолжает оставаться неблагополучной. За прошедшую неделю зарегистрировано 603 лабораторно подтвержденных случая СОVID-19. Причем, врачи отмечают рост заболевания среди детей до года - в 4 раза, среди граждан 18-29 лет - в 1,1 раза, 30-49 лет - в 1,3 раза.

Снижение заболеваемости произошло в возрастных группах от 7-14 лет - в 1,2 раза, 15-17 лет - в 1,2 раза, 50-64 лет - в 1,2 раза, старше 65 лет - в 1,2 раза. В группе 1-6 лет заболеваемость регистрировалась на прежнем уровне, отметили в Роспотребнадзоре.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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