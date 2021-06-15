Месячный эксперимент по бесконтактной оплате проезда, проводимый ЕМУП "Гортранс", закончился - на 21-м автобусном маршруте транспортники решили полностью отказаться от услуг кондукторов. Их функции взяли на себя валидаторы - по три стационарных устройства на автобус.

- По статистике, более 60 процентов пассажиров платят за проезд E-картой, банковскими картами и другими видами бесконтактной оплаты. У каждого входа в автобус установлены валидаторы. Опыт первого этапа показал, что этого достаточно. На валидаторы перешли и некоторые автобусы 25-го и 50-го маршрутов, - сообщил зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Тестирование не выявило сложностей с оплатой проезда картой даже в час пик, уверяют в мэрии. Правда, пассажирам, которым удобнее использовать наличные, лучше заходить в первую дверь - водитель примет деньги и выдаст билет. Такое "обилечивание" разрешено только во время остановки автобуса, подчеркивают чиновники. Кстати, на водителе лежит и обязанность оперативно обслуживать валидаторы - следить, чтобы в терминалах не заканчивалась бумажная лента.

Судьба кондукторов уже известна - им предложено перейти в штат контролеров. По словам Николая Вахлова, число проверяющих будет увеличиваться. Внезапный контроль - кажется, единственная мера воздействия на "забывчивого" пассажира. Однако штрафы не предусмотрены, безбилетника могут лишь попросить оплатить проезд либо покинуть салон. В комитете по транспорту сейчас решают, как стимулировать оставшиеся 40 процентов пассажиров перейти на бесконтактную оплату.

Стоимость одного терминала внушительная - около 140 тысяч рублей. Положить начало инновациям в муниципальном транспорте помог нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" - большую часть затрат взял на себя федеральный бюджет. В комитете по транспорту обещают, что в сентябре город получит еще 60 автобусов, оборудованных терминалами. Они отправятся по 24-му и 18-му маршрутам. Коммерческие автобусы малого и среднего класса пока работают по старинке - установкой терминалов перевозчиков не озадачивают.