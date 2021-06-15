В Югре начался международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС

Масштабный форум, посвященный самым актуальным мировым проблемам и новациям в сфере цифровых технологий, проходит в Ханты-Мансийске уже в двенадцатый раз.

В этом году в нем принимают участие делегаты из 70 стран и 77 регионов России. Главные темы для обсуждения - искусственный интеллект, цифровая трансформация в России и мире, жизнь в постковидном пространстве.Всего на полях форума за четыре дня пройдет 45 мероприятий. С учетом непрекращающейся пандемии форум нынче проходит в смешанном формате - офлайн и онлайн.

- За последний год мы получили огромный опыт в проведении видеоконференций, различных трансляций. Поэтому даже самая масштабная повестка нас не пугает, - отметил директор департамента информационных технологий правительства Югры Павел Ципорин.

Все мероприятия форума транслируются на русском и английском языках. А пленарная сессия будет переведена и на китайский.

Анонсируя программу форума, Павел Ципорин акцентировал внимание на четырех самых актуальных событиях.

- На конференции "Инфофорум" мы обсудим, какие новые киберугрозы пришли в мир во время пандемии и как с ними бороться. В рамках EdCrunch поговорим о трендах и направлениях развития "цифры" в сфере образования. Кроме того, к нам приедут нотариусы из разных регионов России, они поделятся опытом внедрения цифровых сервисов в свою работу. На конференции под эгидой ЮНЕСКО участники обсудят влияние цифровизации на личность, развитие культуры. Отмечу, это мероприятие соберет больше всего иностранных участников -из более 50 стран, - заключил директор департамента информационных технологий.

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин подробнее рассказал о международной конференции EdCrunch.Она пройдет в Югре уже в третий раз.

- Как показывает практика, решения, которые запускаются в сфере образования в начале учебного года, рождаются именно на этой площадке. Традиционно мы обсудим несколько направлений: это индивидуализация и цифровизация образования - мы работаем по ним в течение последних трех лет. А поскольку в пандемию все это не только обсуждается, но и активно внедряется на практике, мы будем делиться уже достигнутыми результатами, - подчеркнул Алексей Дренин.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет цифровой форум "Россия-Китай". На нем представители международных IT-компаний вместе с китайскими и российскими партнерами будут обсуждать актуальные сегодня для всех стран проблемы киберугроз.

Еще одно знаковое событие форума - конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия". Участие в ней примут представители межправительственных, международных, региональных и национальных неправительственных организаций, университетов и научных центров, органов власти и учреждений в сфере информации и коммуникации, науки, культуры и образования.

На полях IT-форума в Музее геологии, нефти и газа пройдет "Музейный хакатон". За два дня участники должны будут продумать и создать приложение дополненной (AR) реальности или виртуальной (VR) реальности с использованием конструктора AR/VR проектов EV Toolbox по версии Advanced тематического кейса хакатона.